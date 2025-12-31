Χανιά: Συμμορία νεαρών διακινούσε κοκαΐνη - Εμπλοκή και ανήλικης

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, με νεαρά μέλη προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου αστυνομικοί στα Χανιά, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα και συγκεκριμένα τρεις αλλοδαποί – ηλικίας 18 και 21 ετών καθώς και μία ανήλικη – και ένας 19χρονος Έλληνας, οι οποίοι κατηγορούνται για συγκρότηση εγκληματικής ομάδας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η δράση της συμμορίας αποκαλύφθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων, κλιμάκιο του οποίου πραγματοποίησε έρευνα σε σπίτι σε περιοχή των Χανίων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 74,9 γραμμάρια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 140 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα, τρεις συσκευές κινητών τηλεφώνων καθώς και τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες για χρήση ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη και η αλλοδαπή κηδεμόνας της ανήλικης για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

