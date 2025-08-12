Φθιώτιδα και Εύβοια «πνίγηκαν» από τους καπνούς των πυρκαγιών στην Τουρκία

Μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της Εύβοιας και της Λαμίας προκάλεσαν οι καπνοί που προέρχονται από τις πυρκαγιές στην Τουρκία, στην επαρχία Τσανακάλε. Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει μεγάλη καταστροφή στην βορειοδυτική Τουρκία.

Η επαρχία Τσανακάλε, βρίσκεται κοντά στον Ελλήσποντο και απέναντι από τη Λήμνο και σε συνδυασμό με τους ισχυρούς βορειανατολικούς ανέμους που πνέουν το τελευταίο 3ήμερο στο Αιγαίο οι πυκνοί καπνοί «ταξίδεψαν» και στην ελληνική επικράτεια.

Τον έντονο καπνό και τη μυρωδιά του καμένου από την Τουρκία «εισέπραξε» πρώτα η Σκύρος και στη συνέχεια η κεντρικά και βόρεια Εύβοια αλλά και η Φθιώτιδα και η ανατολική Βοιωτία.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, η πυροσβεστική υπηρεσία στη Λαμία δέχθηκε δεκάδες τηλεφωνήματα από πολίτες που έσπευσαν να ενημερώσουν φοβούμενοι για πυρκαγιά στην περιοχή τους καθώς ο πυκνός καπνός τους ανησύχησε.

Παρόμοιο το σκηνικό και στη Λοκρίδα με τους κατοίκους να περιγράφουν μία απόκοσμη εικόνα με πυκνούς καπνούς πάνω από τη θάλασσα του Ευβοϊκού Κόλπου με φόντο το νησί της Εύβοιας.

Μάλιστα, για τους πυκνούς καπνούς που «έπνιξαν» την Εύβοια και τη Φθιώτιδα ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς έκανε σχετική ανάρτηση που συνοδευόταν και από φωτογραφία από δορυφόρο.

«Για πολλοστή φορά και σήμερα 11/8 ο καπνός από την φωτιά στο Canacale έχει φτάσει στις Σποράδες και την Κεντρική Εύβοια. Τρεις μεγάλες πυρκαγιές στη γείτονα χώρα», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Θεόδωρος Κολυδάς.

