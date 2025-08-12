Βιασμός 10χρονης στη Θεσσαλονίκη - Μπαλάσκας για την μάνα: «Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη»

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν ο 37χρονος και η 24χρονη που κατηγορούνται για τον βιασμό της ανήλικης κόρης της στη Θεσσαλονίκη

Βιασμός 10χρονης στη Θεσσαλονίκη - Μπαλάσκας για την μάνα: «Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη»
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν τη Δευτέρα (11/8) ο 37χρονος και η 24χρονη σύντροφός του, που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας, στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας.

Το ζευγάρι αρνήθηκε τις κατηγορίες

Τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη στις απολογίες τους, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται κάνοντας λόγο για σκευωρία από την μητέρα της 24χρονης.

Συγκεκριμένα, στην πολύωρη απολογία της, η νεαρή γυναίκα είπε -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι ήταν μεθυσμένη, όταν κατήγγειλε τον σύντροφό της και είπε ψέματα. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η μητέρα της την ώθησε γιατί ήθελε να διώξει από κοντά της τον 37χρονο.

Από την πλευρά του, ο σύντροφός της αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες και υποστήριξε τα λεγόμενα της 24χρονης για την μητέρα της.

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοικογενειακή σωματική βλάβη.

Ο εφιάλτης της 10χρονης στη Θεσσαλονίκη

Ο εφιάλτης που ζούσε το κοριτσάκι αποκαλύφθηκε, όταν η μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία αλλά και για την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της.

Η 10χρονη επιβεβαίωσε στην αστυνομία τα καταγγελλόμενα, αλλά ανέφερε ότι κατά την τέλεση των πράξεων, η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη τη χτύπησαν.

«Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη»

«Κανένας από τους δύο δεν έπεισε με τα λεγόμενά τους», ανέφερε μιλώντας στο Mega ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας.

Όπως είπε, η 24χρονη «πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη», καθώς μετά την καταγγελία που έκανε για ενδοοικογενειακή βία βρέθηκε η ίδια αντιμέτωπη με τις κατηγορίες μετά την αποκάλυψη της κόρης της ότι ήταν εκείνη που την κρατούσε την ανήλικη κόρη της για να προχωρά στις ανίερες πράξεις σε βάρος της ο σύντροφός της.

Δείτε το βίντεο με όλα όσα είπε ο Σταύρος Μπαλάσκας

Ανατριχίλα από την μαρτυρία της 10χρονης

«Εκείνος ήταν που πρώτα με χτυπούσε και μετά μου έκανε πράγματα φρικτά. Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει. Πονούσε όλο μου το σώμα. Φώναζα, πάλευα, αλλά τον βοηθούσε η μητέρα μου, που μου κρατούσε σφιχτά τα χέρια για να μην μπορώ να κουνηθώ και να αντισταθώ…».

Τα παραπάνω ανέφερε σε αστυνομικούς και παιδοψυχολόγους το 10χρονο κορίτσι για τις εφιαλτικές στιγμές που βίωνε στα χέρια της μητέρας της και του συντρόφου της.

Η μαρτυρία της ήταν αποκαλυπτική για τους βιασμούς που υπέστη από τον 37χρονο Ρομά σύντροφο της 24χρονης μητέρας της, η οποία όχι μόνο δεν τον απέτρεπε αλλά τον βοηθούσε να ασελγεί στο κορμάκι του κοριτσιού. «Με χτυπούσαν και οι δύο για να σταματήσω να αντιστέκομαι. Φώναζα βοήθεια, αλλά δεν υπήρχε κανείς να με βοηθήσει. Όλο αυτό έγινε πολλές φορές, δεν σταματούσαν, δεν ήξερα τι να κάνω. Εκείνος χτυπούσε και τη μάνα μου, πολλές φορές…», ανέφερε η μικρή στους αστυνομικούς, οι οποίοι με την απαιτούμενη λεπτότητα ξεδιάλυναν τη σοβαρή αυτή υπόθεση.

