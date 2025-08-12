Μενίδι: Καρέ – καρέ η στιγμή της σύλληψης υπόπτου για τον βιασμό γυναίκας

Ακόμη ένα απίστευτο περιστατικό διαδραματίστηκε μέρα – μεσημέρι, στο Μενίδι. Γυναίκα που είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι ένας άνδρας την είχε χτυπήσει και βιάσει, αναγνώρισε στον δρόμο τον φερόμενο βιαστή της.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που τον συνέλαβαν στο σημείο που τους υπέδειξε. Το STAR κατέγραψε αποκλειστικές εικόνες από τη σύλληψη, ενώ, ο Βαγγέλης Γκούμας συνομίλησε με το θύμα που ήταν στο σημείο.

Συγκεκριμένα, είναι λίγα λεπτά μετά τις 16:00 της Δευτέρας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο Μενίδι. Αστυνομικοί έλαβαν ειδοποίηση ότι γυναίκα αναγνώρισε τον άνθρωπο που είχε καταγγείλει για τον βιασμό της να περπατά σε κεντρικό δρόμο.

«Είδα τον δράστη ο οποίος είναι ο βιαστής μου. Κατάγεται από την Αλγερία, είναι γνώριμος στις Αρχές», αποκάλυψε η γυναίκα.

Η γυναίκα είχε καταγγείλει τον βιασμό αλλά και τον ξυλοδαρμό της από τον συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος όμως είχε εξαφανιστεί. Για κακή του τύχη, έπεσε πάνω στο θύμα του, που προσποιήθηκε ότι δεν τον αναγνώρισε.

«Τον είδα και ειδοποίησα τους αστυνομικούς να έρθουν το συντομότερο» είπε η γυναίκα.

Ο ύποπτος για τον βιασμό είχε εξαφανιστεί όταν ξαφνικά, την ώρα της συνέντευξης, εμφανίστηκε στον κεντρικό δρόμο έτοιμος να φύγει με το λεωφορείο.

Ο αστυνομικός τον πλησίασε και του ζήτησε να τον ακολουθήσει. Στη συνέχεια, έφτασαν και οι συνάδελφοί του, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Στη συνέχεια, ο ύποπτος για τον βιασμό της γυναίκας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών. Ο άνδρας ήταν πρώην τρόφιμος φυλακών.