Θεσσαλονίκη: Δίωξη για κακούργημα στον 37χρονο και την 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Στιγμές φρίκης βίωνε συστηματικά από την ίδια της τη μητέρα αλλά και τον σύντροφό της, ένα κορίτσι μόλις 10 ετών, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ο σύντροφος της μητέρας κατηγορείται ότι βίαζε την ανήλικη ενώ μάλιστα η μητέρα ήταν αυτή που ακινητοποιούσε την κόρη της για να κάμψει την αντίστασή της!

Η 24χρονη μητέρα και ο 37χρονος σύντροφός της συνελήφθησαν και σήμερα το πρωί (07/08) οδηγήθηκαν στην εισαγγελία Θεσσαλονίκης.

Στους δύο απαγγέλθηκαν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 5η ανακρίτρια.

Το χρονικό της φρίκης

Το κουβάρι της σοκαριστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία της 24χρονης μητέρας του 10χρονου κοριτσιού πως ο 37χρονος σύντροφός της, επίσης Ρομά, τη χτυπούσε. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στις Αρχές, ο 37χρονος είχε βιάσει την ανήλικη κόρη της.

Όπως έκανε γνωστό η Αστυνομία, η ανήλικη επιβεβαίωσε τα παραπάνω καταγγελλόμενα, αναφέροντας επιπλέον ότι κατά την τέλεση των πράξεων η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη τη χτύπησαν.

Τέλος, ανέφερε ότι ο 37χρονος χτυπούσε τη μητέρα της μπροστά της.

Ο 37χρονος και η 24χρονη Ρομά συνελήφθησαν και σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία. Σημειώνεται ότι ο άνδρας συνελήφθη στον Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα, κατά την προσπάθειά του να διαφύγει από τη χώρα.

