Φωτιές τώρα σε Γαλατά και Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας – Ήχησε το «112»

Δύο φωτιές «ξέσπασαν» στην Αιτωλοακαρνανία, το μεσημέρι της Δευτέρας (11/08). Η μία καίει σε χορτολιβαδική έκταση στον δρόμο μεταξύ Παλαίρου και Βόνιτσας του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, ενώ, η άλλη εστία εντοπίζεται στον Γαλατά.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και εναέρια μέσα κατάσβεσης.

Η επιχείρηση ενισχύεται με υδροφόρες και μηχανήματα έργου που έχει διαθέσει η Περιφέρεια, προκειμένου να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες και να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Οι πυροσβέστες δίνουν «μάχη» με τις φλόγες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο τους.

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στον Γαλατά

Στον Γαλατά Ναυπακτίας, έχει τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε δίπλα στο ανάχωμα του ποταμού Ευήνου.

Η φωτιά δεν προκάλεσε ζημιές σε περιουσίες, όπως μεταδίδει το pelop.gr, ενώ, διερευνώνται τα αίτια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για πλήρη κατάσβεση και επιτήρηση της περιοχής.