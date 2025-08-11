Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Μελιγαλά - Ενισχυμένες δυνάμεις
Αυξήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς - «Απομακρυνθείτε προς Μελιγαλά» αναφέρει νέο μήνυμα του 112
Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας.
Μάλιστα, λίγο μετά τις 15:00 εστάλη νέο μήνυμα του 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας τους να εκκενώσουν προς Μελιγαλά.
Νωρίτερα, είχε σταλεί μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής που τους καλούσε να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Για την κατάσβεση της φωτιάς ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν και αυτή την ώρα στο σημείο επιχειρούν 63 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, με 17 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.