Ηγετικό μέλος των αγροτικών μπλόκων ελέγχεται για επιδοτήσεις - Τι απαντά ο ίδιος

Ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και γνωστή ηγετική φυσιογνωμία των αγροτικών κινητοποιήσεων στα Μάλγαρα, βρίσκεται αντιμέτωπος με προκαταρκτική εξέταση που αφορά τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η έρευνα εστιάζει σε δηλώσεις αγροτεμαχίων για την περίοδο 2019-2024, στις οποίες διαπιστώθηκαν ασυμφωνίες σε σχέση με τα στοιχεία της κτηματογράφησης. Ειδικότερα, για 16 αγροτεμάχια όπου εντοπίστηκαν σοβαρές αποκλίσεις, καταβλήθηκε οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία, το συνολικό ποσό επιδοτήσεων που φέρεται να εισέπραξε την ίδια περίοδο υπερβαίνει τις 210.000 ευρώ.

Ο ίδιος απάντησε το απόγευμα της Κυριακής, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι είναι αθώος και ότι «όλη αυτή η λάσπη δεν θα έχει αποτέλεσμα», καθώς όπως αναφέρει στόχος είναι να σπάσει το αγροτικό κίνημα, κάτι που δεν θα γίνει.

Όπως ανέφερε ο Κώστας Ανεστίδης, «σήμερα κατά τις 2, πληροφορήθηκα αυτό το δημοσίευμα. Σας πληροφορώ, ούτε δεσμευμένο είναι το ΑΦΜ μου ούτε οι λογαριασμοί μου, μπήκα και έλεγξα. Πρωτού δυο μέρες,τρεις πήρα και τις τελευταίες επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούμαι».

Ο αγροτοσυνδικαλιστής τόνισε ότι είναι αθώος και πως θα συνεχίσει να φωνάζει, τώρα πιο δυνατά από πριν. «Είμαι αθώος είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους. Μέσα από το πρόσωπο μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα, δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό.

Δεν θα εξαφανιστώ, δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και θα φωνάζω από δω και έπειτα ακόμη πιο δυνατά, θα μηνύσω και τον διευθυντή και τον αρχισυντάκτη και ό,τι λεφτά κερδίσω αν κερδίσω που πιστεύω να κερδίσω θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα προβατά τους. Προσπαθούν το συμπαγές και αραγές μέτωπο των αγροτών να το σπάσουν με δόλιο τρόπο. Με λάσπη στον ανεμιστήρα».

Όπως είπε θα κάνει μηνύσεις σε όσους τον σπιλώνουν και τα χρήματα αυτά θα τα δώσει στους κτηνοτρόφους που έχασαν τα πρόβατά τους, λόγω της ευλογιάς. Στη συνέχεια τονίζει ότι «όλα είναι δηλωμένα στην εφορία, 4 ιδιόκτητα και 1 νοικιασμένο, κανονικότατα όλα».

Ο δικηγόρος του Δημήτρης Τσικρίκας από την πλευρά του διέψευσε ότι ο Αγροτοσυνδικαλιστής ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις, λέγοντας πως «εάν ελεγχόταν το ΑΦΜ του, αυτή τη στιγμή το μόνο σίγουρο είναι ότι δε θα έπαιρνε επιδοτήσεις. Μέχρι αυτή τη στιγμή ο κ. Ανεστίδης δεν έχει λάβει κλήση ούτε σαν καταγγέλλων ούτε σαν καταγγελλόμενος ούτε καν σαν μάρτυρας, από οποιαδήποτε αρχή να δώσει κάποια εξήγηση. Η πρόθεση του κ. Ανεστίδη, είναι όταν κληθεί θα δώσει τις δέουσες εξηγήσεις. Έχω και εντολή να κινηθούμε εναντίον του συντάκτη που δημοσίευσε το ανυπόγραφο δημοσίευμα, όπως επίσης κι όλων των μέσων που το αναδημοσίευσαν».