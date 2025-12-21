Χριστούγεννα και αγροτικά μπλόκα: «Βροχή» οι ακυρώσεις στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών πυροδοτούν ένα κλίμα ανησυχίας περιορίζοντας τη διάθεση του κόσμου για ταξίδι, με πρώτο θύμα τη Βόρεια Ελλάδα, αφού οι Βαλκάνιοι ταξιδιώτες και ο εσωτερικός τουρισμός φοβούνται πιθανούς αποκλεισμούς. Παρά το κυοφορούμενο μπλόκο στην τουριστική κίνηση των εορτών, οι ξενοδόχοι ευελπιστούν ότι ο ρυθμός των κρατήσεων θα επανέλθει εγκαίρως.

Μπορεί η πληρότητα σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας να υπερβαίνει ακόμη και το 90%, ωστόσο, οι αποκλεισμοί κεντρικών οδικών αξόνων από τους αγρότες έχουν οδηγήσει σε ακυρώσεις των κρατήσεων για τα Σαββατοκύριακα που προηγούνται των εορτών και αναστολή νέων κρατήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Τσιάρα, στην οποία, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται: «Οι συνέπειες από τους αποκλεισμούς δρόμων είναι εμφανείς, καθώς έχουν αρχίσει να σημειώνονται ακυρώσεις κρατήσεων.

Τυχόν συνέχιση της συγκεκριμένης κατάστασης ή/και επέκταση των αποκλεισμών και σε άλλους βασικούς οδικούς άξονες ή/και σε αεροδρόμια/λιμάνια θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες στις μετακινήσεις, ενισχύοντας το κλίμα ανασφάλειας και οδηγώντας, αναπόφευκτα, σε περαιτέρω ακυρώσεις. Οι επιπτώσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο στα ξενοδοχεία, αλλά πλήττουν συνολικά την τοπική οικονομία και όλους τους κλάδους που εξαρτώνται από την τουριστική δραστηριότητα».

Εντός συνόρων

Μεγάλη, παρά τις κινητοποιήσεις, είναι η κίνηση που καταγράφεται σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας για τα Χριστούγεννα, ακολουθεί η Πρωτοχρονιά, με τα Φώτα να έπονται. Οι περιοχές της Μαγνησίας, με επίκεντρο το Πήλιο και τον Βόλο, σημειώνουν πληρότητα πέριξ του 75% στα ξενοδοχεία, με τα Χριστούγεννα να σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις. Βέβαια, σε καθημερινή βάση οι επιχειρηματίες δέχονται τηλεφωνήματα από ταξιδιώτες που έχουν κάνει κρατήσεις και ρωτούν να μάθουν εάν θα λάβουν πίσω την προκαταβολή τους σε περίπτωση ακύρωσης, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των ξενοδόχων. Μάλιστα, εκτός από τις μεμονωμένες ακυρώσεις, η ευρύτερη περιοχή δέχθηκε ισχυρό πλήγμα και από την ακύρωση ενός μεγάλου συνεδρίου, με αποτέλεσμα την απώλεια 400 χιλιάδων ευρώ μόνο από τις διανυκτερεύσεις των συμμετεχόντων.

«Το κλείσιμο των δρόμων οδηγεί σε κατάρρευση κλάδων, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν από τις πλημμύρες, αλλά και τις φωτιές. Η διεκδίκηση του δικαίου δεν πρέπει να γίνεται με αποκλεισμό των δρόμων καταστρέφοντας διαδοχικά άλλες επαγγελματικές τάξεις και τη δεδομένη στιγμή πιεζόμαστε περισσότερο εμείς πάρα η κυβέρνηση, η οποία θα χρειαστεί στην πορεία να αντιμετωπίσει και τη δική μας αποζημίωση. Η κλιμάκωση του αγροτικού κινήματος θα προκαλέσει άμεση ζημιά σε όλους. Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους και να βρεθεί μια λύση όσο πιο άμεσα γίνεται. Ζητάμε την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για την εύρεση τρόπων αποφυγής αυτής της ακραίας κατάστασης, που είναι “ντόμινο” για όλη την κοινωνία και όλους τους κλάδους», αναφέρεται στην επιστολή που απέστειλε η Ενωση Ξενοδόχων Μαγνησίας προς την κυβέρνηση.

Ισχυρή είναι η ζήτηση που διαπιστώνεται για τα Ιωάννινα και τα χωριά πέριξ της πόλης, όπου η πληρότητα διαμορφώνεται γύρω στο 90%, με την περιοχή να μην έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από τα μπλόκα των αγροτών, καθώς έχουν σημειωθεί μόνο μεμονωμένες ακυρώσεις κρατήσεων.

Βροχή ακυρώσεων τα Σαββατοκύριακα πριν από τις γιορτές καταγράφεται και στην Ευρυτανία, με αιχμή το Καρπενήσι, ωστόσο η ζήτηση για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς παραμένει αναλλοίωτη. Για «απόλυτη καταστροφή» σε περίπτωση που οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίσουν και ακυρωθούν οι κρατήσεις των εορτών κάνει λόγο ο Κωνσταντίνος Δαφαλιάς, πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Καλαβρύτων. Μέχρι στιγμής, πάντως, ο προορισμός καταγράφει υψηλή πληρότητα για τις ημέρες των εορτών. Πιο αναλυτικά, για τα Χριστούγεννα η πληρότητα ξεπερνά το 90%, με το αντίστοιχο ποσοστό την Πρωτοχρονιά να διαμορφώνεται σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα και να φτάνει γύρω στο 70%-75% για τα Θεοφάνια.

Ευοίωνη είναι η εικόνα για τη Λάρισα, όπου μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ακυρώσεις για τις ημέρες των εορτών. Η ζήτηση στην ευρύτερη περιοχή αντικατοπτρίζεται σε πληρότητα των ξενοδοχείων γύρω στο 70%. Στον αντίποδα, πάντως, οι επιχειρηματίες στα Τρίκαλα έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με ακυρώσεις κρατήσεων και για τις εορτές σε ποσοστό που ξεπερνά το 20%. Σε κάθε περίπτωση, Περτούλι, Μετέωρα, αλλά και η πόλη των Τρικάλων με τον «Μύλο των ξωτικών» έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα για την περίοδο των εορτών.

Μεγάλη κινητικότητα καταγράφεται στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη η κίνηση για τα Χριστούγεννα κυμαίνεται στα περυσινά επίπεδα, με την πληρότητα για την Πρωτοχρονιά να ξεπερνά ακόμη και το 85%.

ΗΠΑ, Ντουμπάι και Φινλανδία

Στο «κάδρο» των προορισμών προς τους οποίους θα ταξιδέψουν οι Ελληνες περιλαμβάνονται οι ΗΠΑ και το Ντουμπάι, με τη συνολική ζήτηση για ταξίδια στο εξωτερικό να ξεπερνά το 10% σε σχέση με πέρυσι. Ισχυρή ζήτηση διαπιστώνεται και για ταξίδια στη Φινλανδία, ενώ σταθερά στους παραδοσιακά δημοφιλείς προορισμούς των Ελλήνων ταξιδιωτών περιλαμβάνονται Πράγα, Βιέννη και Βουδαπέστη.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»