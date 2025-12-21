Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τα σημεία των μπλόκων πανελλαδικά

Οι αγρότες διατηρούν ενεργά τα μπλόκα σε κομβικά σημεία της χώρας, προχωρώντας σε ανοίγματα διοδίων

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τα σημεία των μπλόκων πανελλαδικά

Μπλόκα αγροτών.

Στους δρομούς παραμένουν οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους με τρόπο που, όπως τονίζουν, δεν διαταράσσει την εορταστική μετακίνηση των πολιτών.

Οι δράσεις τους περιλαμβάνουν συμβολικά ανοίγματα διοδίων, διανομή αγροτικών προϊόντων και ενημέρωση των οδηγών για τα βασικά αιτήματά τους.

Τρακτέρ εξακολουθούν να βρίσκονται παρατεταγμένα σε δεκάδες σημεία, χωρίς προς το παρόν να προκαλούνται εκτεταμένες κυκλοφοριακές δυσκολίες.

Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι δεν επιδιώκουν κοινωνική σύγκρουση, αλλά την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων που απειλούν τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, σε μια περίοδο αυξημένων εξόδων και πιεσμένων εισοδημάτων.

Στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), αγρότες από την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα αποφάσισαν σε συνέλευσή τους να διατηρείται από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ώστε να διευκολυνθούν οι γιορτινές μετακινήσεις. Παράλληλα, συνεχίζονται τα ανοίγματα διοδίων, ενώ στο σημείο καταφθάνουν επιπλέον τρακτέρ για ενίσχυση της παρουσίας τους.

Στον κόμβο της Νίκαιας, οι αγρότες της Λάρισας διατηρούν το μπλόκο, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς των πανελλαδικών κινητοποιήσεων. Χθες άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων, επέτρεψαν τη διέλευση των οχημάτων και μοίρασαν προϊόντα, συνοδεύοντας τη δράση με φυλλάδια ενημέρωσης.

Για σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί γενική συνέλευση αγροτών και κτηνοτρόφων, όπου θα αξιολογηθεί η έως τώρα πορεία και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα, ακόμη και ενδεχόμενες μορφές κλιμάκωσης. Πάντως, από τις 23 Δεκεμβρίου προβλέπεται απρόσκοπτη διέλευση των εκδρομέων, χωρίς να εγκαταλείπεται συνολικά ο αγώνας τους.

Κλειστή η Εθνική στσα Μάλγαρα και στο Ωραιόκαστρο

Κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων, και στα δύο ρεύματα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη είναι αποκλεισμένο από την περασμένη Παρασκευή, ενώ προς Αθήνα για 21η ημέρα.

Οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι θα ανοίξουν τον δρόμο και στις δύο κατευθύνσεις το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, έπειτα από συνεννόηση με την αστυνομία, κυρίως για ζητήματα οδικής ασφάλειας.

Παράλληλα, αγρότες από τα μπλόκα Δερβενίου και Χαλκηδόνας προχωρούν σε άνοιγμα των διοδίων στο Ωραιόκαστρο έως τις 15:00, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση. Στο σημείο διανέμονται ρύζι, όσπρια και κηπευτικά, ενώ παρέχεται ενημέρωση για τα αιτήματά τους.

Στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στα «πράσινα φανάρια», η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής παραμένει κλειστή, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω εκτροπών.

Στα διόδια της Τύριας, στην Εγνατία Οδό, αγρότες των Ιωαννίνων έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση το μεσημέρι, με σύνθημα «δεν κλείνουμε τους δρόμους, τους ανοίγουμε». Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι δίνουν έμφαση στον συμβολικό χαρακτήρα της δράσης.

Στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις με συμβολικούς αποκλεισμούς και ανοίγματα διοδίων ενόψει Χριστουγέννων. Στην Αιτωλοακαρνανία παραμένει για 16η ημέρα το μπλόκο στο Αγγελόκαστρο, ενώ σχεδιάζεται άνοιγμα των διοδίων Κλόκοβας στην Ιόνια Οδό.

Στην Αχαΐα, οι αγρότες παραμένουν στην Εγλυκάδα, με πρόβλεψη για άνοιγμα μίας λωρίδας κυκλοφορίας, ενώ στην Ηλεία τα μπλόκα συνεχίζονται σε Πύργο, Λεχαινά και στην εθνική οδό Πατρών–Τρίπολης, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι θα διατηρήσουν την παρουσία τους καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών.

