Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται τα μπλόκα στα Μάλγαρα - Οι αγρότες μοιράζουν όσπρια και κηπευτικά

Οι αγρότες δεν προχώρησαν σήμερα στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια του Ωραιοκάστρου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί και όπως συνέβη χθες το μεσημέρι. Παραγωγοί από τα μπλόκα του Δερβενίου και της Χαλκηδόνας ανέφεραν ότι ενημερώθηκαν από την αστυνομία πως το άνοιγμα των διοδίων την προηγούμενη ημέρα έγινε με τη συγκατάθεση της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», ενώ σήμερα οποιαδήποτε ενέργεια θα πραγματοποιούνταν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

Όπως δήλωσαν αγρότες στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι αστυνομικές Aρχές τους επισήμαναν ότι σε περίπτωση άσκησης βίας, οι ίδιοι θα αντιμετώπιζαν τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Έτσι, οι μπάρες παραμένουν κλειστές, με τα διόδια να λειτουργούν κανονικά. Στο σημείο, ωστόσο, οι αγρότες συνεχίζουν την κινητοποίησή τους, μοιράζοντας όσπρια και κηπευτικά στους διερχόμενους οδηγούς και ενημερώνοντάς τους για τα αιτήματά τους.

Την ίδια στιγμή, κλειστή παραμένει και σήμερα η εθνική οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει αποκλειστεί από την περασμένη Παρασκευή, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό για 21η συνεχόμενη ημέρα. Οι αγρότες έχουν δηλώσει ότι σκοπεύουν να ανοίξουν και τις δύο κατευθύνσεις την Τρίτη το πρωί, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις ενόψει των εορτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε εξέλιξη συνεχείς διαβουλεύσεις μεταξύ των αγροτών και της αστυνομίας, καθώς οι Αρχές εκφράζουν ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων κατά τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη έξοδο. Μεταξύ άλλων, έχει τεθεί ζήτημα απομάκρυνσης παραπηγμάτων, τρακτέρ και της αποφυγής παρουσίας πεζών σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Οι αγρότες, πάντως, δηλώνουν ανυποχώρητοι, υποστηρίζοντας ότι η κυκλοφορία μπορεί να αποκατασταθεί με κατάλληλη οριοθέτηση του δρόμου, χωρίς να μετακινηθούν τα μπλόκα.

Ανάλογο κλίμα επικρατεί και στο μπλόκο των αγροτών της ανατολικής Θεσσαλονίκης, στα «Πράσινα Φανάρια», όπου τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στις άκρες του δρόμου στον κόμβο πριν από το αεροδρόμιο. Η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής παραμένει κλειστή, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω εκτροπών που έχει θέσει η Τροχαία. Όπως σημειώνουν οι αγρότες, «κανείς δεν θέλει να περάσει τις γιορτές στα μπλόκα, αλλά θα παραμείνουμε όσο χρειαστεί».

