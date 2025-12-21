Αγροτικά μπλόκα: Έρχεται κλιμάκωση μετά τις γιορτές - «Δεν μας φοβίζουν οι απειλές και τα ΜΑΤ»

Οι αγρότες θα παραμείνουν στα μπλόκα και τα Χριστούγεννα προχωρώντας σε δράσεις που θα διευκολύνουν τους ταξιδιώτες

Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους φαίνεται πως θα προβούν οι αγρότες μετά τις γιορτές.

Όπως ξεκαθάρισαν τις ημέρες των εορτών οι αγρότες θα παραμείνουν στα μπλόκα χωρίς ωστόσο να εμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων ενώ ήδη από σήμερα προβαίνουν συμβολικά σε άνοιγμα των διοδίων.

Όπως τονίζουν οι αγρότες, επιδιώκουν να κρατήσουν ανοιχτές τις οδικές αρτηρίες τις ημέρες των εορτών για την κοινωνία και παράλληλα να αναδείξουν τις οικονομικές πιέσεις που δέχεται το εισόδημά τους στέλνοντας μήνυμα ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να υπάρξουν απαντήσεις από την κυβέρνηση στα αιτήματά τους.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι όσο δεν πληρούνται οι όροι που θέτουν για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου θα παραμείνουν στα μπλόκα όσο χρειαστεί ενώ για τις επόμενες ημέρες προανήγγειλαν σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Εισαγγελική παρέμβαση για το άνοιγμα των διοδίων στο Δροσοχώρι

Η ΕΛΑΣ, έλαβε σήμερα κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης εντολή να προχωρήσει στην καταγραφή και ταυτοποίηση όλων όσων συμμετείχαν στην χθεσινή αγροτική κινητοποίηση στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων όπου προχώρησαν στο άνοιγμα των διοδίων.

Ειδικότερα, από την Τροχαία Ιωαννίνων, θα σχηματισθεί δικογραφία για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αδικήματα.

Σημειώνεται ότι όλα τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα καταγράφηκαν ενώ παράλληλα αξιοποιείται υλικό και από κάμερες της Εγνατίας Οδού.

«Δεν μας φοβίζουν οι απειλές των εισαγγελέων για τα διόδια ούτε τα ΜΑΤ»

Χαρακτηριστική στην εισαγγελική παρέμβαση είναι η αντίδραση των αγροτών του μπλόκου της Κηρίνθου.

Ο επικεφαλής του μπλόκου, Μπάμπης Τσιβίκας, μιλώντας σε τοπικό μέσο ενημέρωσης τόνισε ότι οι αγρότες «δεν φοβούνται».

«Έχουμε πάρει μια συλλογική απόφαση στις Σέρρες η οποία είναι ξεκάθαρη, θα κλιμακώσουμε από εδώ και πέρα. Ο μόνος λόγος που θα λασκάρουμε τις επόμενες ημέρες είναι για να διευκολύνουμε όσους θέλουν να πάνε στα χωριά τους και να ξεκουραστούν. Δευτέρα κλιμακώνουμε στην Γέφυρα της Χαλκίδας και σε όλα τα μπλόκα της Εύβοιας και μετά τις γιορτές ξανά, με ακόμα πιο αυστηρές μεθόδους, μέχρι να σκύψει η κυβέρνηση επάνω από τα προβλήματά μας, επάνω στα αιτήματα που έχουμε διαμορφώσει...είναι ανάγκη για πολιτική βούληση τώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανοίγουν από την Τρίτη τα αγροτικά μπλόκα της Θεσσαλονίκης

Την ίδια στιγμή οι αγρότες στα μπλόκα πέριξ της Θεσσαλονίκης έπειτα από διαβουλεύσεις με την αστυνομία και την Τροχαία θα ανοίξουν τους δρόμους από την ερχόμενη Τρίτη προκειμένου να διευκολυνθεί η εορταστική κίνηση των εκδρομέων.

Στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων βρέθηκε η επικεφαλής της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, προκειμένου να υπάρξει συνεννόηση με τους αγρότες.

Ωστόσο, μετά τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα από το Σάββατο (27/12) θα επιστρέψουν εκ νέου στο σημείο για να αποκλείσουν και πάλι την Εθνική Οδό.

Παρόμοιο είναι το κλίμα και στο Δερβένι όπου οι συζητήσεις πήγαν καλά με αποτέλεσμα τα τρακτέρ από την Τρίτη να μεταφερθούν στους παράδρομους ώστε να είναι απρόσκοπτη η κίνηση των οχημάτων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει βρεθεί συνεννόηση μεταξύ αγροτών και αστυνομίας στα Πράσινα Φανάρια.

Αμετακίνητοι οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας - Αύριο οι νέες αποφάσεις

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας σε μία πρώτη αντίδραση στα όσα ακούστηκαν από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, απαντούν ότι δεν λένε όχι στον ουσιαστικό διάλογο αλλά λένε όχι στον προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση. Μάλιστα διαμηνύουν πως προκειμένου να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος θα πρέπει να ικανοποιηθεί τουλάχιστον το 1/3 των αιτημάτων τους.

Σημειώνεται ότι αύριο Κυριακή, οι αγρότες έχουν απευθύνει κάλεσμα για γενική συνέλευση προκειμένου να λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αγρότες στην περιοχή δεν θα ανοίξουν τα διόδια όπως είχε αποφασιστεί.

Οι αγρότες άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο τη Δευτέρα να προχωρήσουν σε μία αναδιάταξη των οχημάτων που βρίσκονται στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν οι ταξιδιώτες, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις του μέχρι τα Χριστούγεννα θα παρθούν στην αυριανή γενική συνέλευση.

Ανοίγουν τα διόδια στις Αφίδνες σήμερα οι αγρότες της Θήβας

Από την πλευρά τους οι αγρότες της Θήβας, το πρώτο μπλόκο που συναντάει κάποιος φεύγοντας από την Αθήνα, απέκλεισαν χθες εκ νέου την Εθνική Οδό όπως επίσης και την παλαιά εθνική οδό Αθηνών Θηβών.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες της περιοχής σήμερα Κυριακή σκοπεύουν να μεταβούν στα διόδια Αφιδνών και να σηκώσουν τις μπάρες προκειμένου να διεξάγεται ελεύθερα και χωρίς αντίτιμο η κυκλοφορία των ταξιδιωτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αγρότες στα μπλόκα της Θήβας και του Κάστρου έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο κατά τη διάρκεια των εορτών να μην αποχωρήσουν από τις κινητοποιήσεις και να παραμείνουν ενεργοί.

Οι αγρότες της Εύβοιας απέκλεισαν χθες για δύο ώρες (18:00-20:00) τον δρόμο στην Υψηλή γέφυρα, ενώ σήμερα θα συμμετέχουν στην κινητοποίηση με τους αγρότες της Στερεάς Ελλάδας στα διόδια Αφιδνών.

Όσον αφορά τις επόμενες ημέρες, για την Δευτέρα και την Τρίτη, έχουν προγραμματίσει νέες κινητοποιήσεις με μεγαλύτερη διάρκεια και κλείσιμο όλων των παρακαμπτήριων οδών.

Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση για το αγροτικό

Ιδιαίτερα υψηλοί είναι οι τόνοι και στο πολιτικό πλέγμα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαμηνύει με κάθε ευκαιρία ότι περιμένει τους αγρότες να συζητήσουν και να βρεθεί μία λύση με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για εμπαιγμό και προσχηματικό διάλογο πάνω στα αιτήματά τους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναφέρει ότι «τα μαξιμαλιστικά αιτήματα των αγροτών δεν θα ικανοποιηθούν», χαρακτηρίζοντας παράλληλα ως υποκριτική την στάση του ΠΑΣΟΚ στην απόφαση να μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάτω από την δικαιοδοσία της ΑΑΔΕ.

«Η κυβέρνηση εμπαίζει τους αγρότες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμμελος.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του γγ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα ο οποίος έκανε λόγο για δίκαιο αγώνα των αγορών που αφορά την άμεση επιβίωσή τους και πως η κυβέρνηση πρέπει να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους.

