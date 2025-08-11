Δασική πυρκαγιά στην Αρχαία Νεμέα - Επιχειρούν 7 εναέρια, ήχησε το 112 για εκκένωση

Σε εξέλιξη είναι δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στην Αρχαία Νεμέα, κοντά σε σπίτια.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει και επιχειρούν 45 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, με 15 οχήματα.

Την επιχείρηση συνδράμουν από αέρος 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Την επιχείρηση της Πυροσβεστικής δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή.

Λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της πυρκγιάς οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 για εκκένωση προς Νεμέα και Αρχαίες Κλεωνές.

