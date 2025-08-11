Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στη Βόλβη – Επί ποδός η Πυροσβεστική

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά έχει ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στη Βόλβη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η πυρκαγιά που ξέσπασε υπό άγνωστες μέχρι τώρα συνθήκες βρίσκεται στο ύψος της Μεγάλης Βόλβης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την πυρκαγιά κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ με 13 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ υπήρξε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

