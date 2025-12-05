Κακοκαιρία Byron: Πάνω από 70.000 κεραυνοί έως το πρωί της Παρασκευής– Πού έριξε το περισσότερο νερό

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με μεγάλη ύψη βροχής έφερε η κακοκαιρία Byron σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και Σποράδες από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής καταγράφηκαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 10:40 καταγράφηκαν στην Βλυχάδα Αττικής με 135mm, ακολουθεί ο Αυλώνας Αττικής με 114mm και το Σίθι Λασιθίου με 90mm όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω χάρτη.

Συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μέχρι και τις 10:40 της Πέμπτης 04/12/2025

Οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, καθώς σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, έως τις 10:40 της Παρασκευής 05/12 καταγράφηκαν 6221 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 65112 πάνω από τη θάλασσα.

Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζουμε το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 10:40 της Παρασκευής 05/12.

Τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν με έντονο τοπικό χαρακτήρα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από το μεσημέρι του Σαββάτου θα περιοριστούν στα ανατολικά της χώρας και θα εξασθενήσουν.

Ο καιρός σήμερα

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις πρώτες πρωινές ώρες στη Νότια και Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου. Τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα ανατολικά ηπειρωτικά από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, στην Εύβοια και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 9 έως 16, στην Ήπειρο από 7 έως 14, στη Θεσσαλία από 9 έως 14, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 10 έως 15, στο Ιόνιο από 11 έως 15, στο Βόρειο Αιγαίο από 12 έως 15, στο υπόλοιπο Αιγαίο από 15 έως 17 και στην Κρήτη από 15 έως 21 βαθμούς.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από ανατολικές νοτιοανατολικές και από το απόγευμα στο Βόρειο Αιγαίο από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 5 με 7 μποφόρ, τοπικά στα νότια νοτιοανατολικά μέχρι 8 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί και από το απόγευμα βορειοανατολικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και τα νότια του νομού 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, οι οποίες μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές και σταδιακά από ανατολικές βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς.

