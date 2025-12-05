Η DEMO μετατρέπει την Τρίπολη σε ευρωπαϊκό φαρμακευτικό κόμβο με επένδυση 74.000 τ.μ. και 1.000+ θέσεις εργασίας

Όταν η DEMO έβαλε την Τρίπολη στο επίκεντρο του μεγαλύτερου επενδυτικού σχεδίου που βρίσκεται σε εξέλιξη στον τομέα του φαρμάκου στη χώρα μας, γνώριζε ότι δεν αποτελεί απλώς μια γενναία επιχειρηματική επιλογή. Ήταν μια απόφαση που μετέτρεπε την πρωτεύουσα της Αρκαδίας σε ευρωπαϊκό κόμβο παραγωγής φαρμάκου και συνιστούσε μια στρατηγική κίνηση με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, ικανή να αναδείξει την Ελλάδα ως κρίσιμο παίκτη στη νέα φαρμακευτική πραγματικότητα της Ευρώπης.

Η επένδυση που αλλάζει την Αρκαδία

Η DEMO «διάβασε» τη συγκυρία της αλλαγής πλεύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επαναφέρει κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ως μία από τις μεγαλύτερες προμηθεύτριες ενέσιμων σκευασμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά, αποφάσισε να τοποθετήσει την Ελλάδα στην καρδιά των νέων τεχνολογιών του φαρμάκου εισάγοντας τη χώρα στην παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων και πρώτων υλών για φαρμακευτικά σκευάσματα, τομείς δηλαδή στους οποίους η Ελλάδα δεν διέθετε παραγωγική ικανότητα. Παράλληλα, έθεσε ως στόχο να καλύπτει έως και το 20% των αναγκών των ευρωπαϊκών νοσοκομείων.

Η επενδυτική στρατηγική της DEMO φέρνει στην Τρίπολη ένα βιομηχανικό συγκρότημα μεγάλης κλίμακας. Από το πρώτο εξάμηνο του 2022 ξεκίνησε η κατασκευή των εγκαταστάσεων, που απλώνονται σε 74.000 τ.μ. και περιλαμβάνουν 3 μονάδες παραγωγής πρώτων υλών και 4 μονάδες παραγωγής τελικών φαρμακευτικών προϊόντων. Η ετήσια δυναμικότητα του συγκροτήματος αναμένεται να φτάσει τους 2.000 τόνους πρώτης ύλης και τα 250 εκατ. τεμάχια φαρμάκων, με διαδικασίες που θα πληρούν τα πρότυπα Καλών Βιομηχανικών Πρακτικών (GMP) των ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για παγκόσμιες εξαγωγές.

Ως προς την παραγωγή πρώτων υλών για φαρμακευτικά σκευάσματα, με τη νέα δυναμικότητα των 50 τόνων πρώτης ύλης και των 100 εκατ. τεμαχίων τελικών προϊόντων, η Ελλάδα θα ενταχθεί για πρώτη φορά στον πυρήνα των προμηθευτών πρώτων υλών της Ε.Ε., ενισχύοντας την ευρωπαϊκή αυτονομία στον κρίσιμο αυτό τομέα και συμβάλλοντας στην απεξάρτηση από παραδοσιακές αγορές όπως η Κίνα και η Ινδία.

Κίνητρα και ποιότητα ζωής

Στο βιομηχανικό πάρκο της Τρίπολης δημιουργείται ένα πραγματικό hub, ένας νέος φαρμακευτικός κόμβος, που διασυνδέεται εύκολα με Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας έναν άξονα ανάπτυξης που αναβαθμίζει όλη την Πελοπόννησο. Δημιουργούνται, επομένως, οι συνθήκες για να αποτελέσει έναν γεωγραφικό χώρο ευνοϊκού πλαισίου για επενδύσεις: μια περιοχή με στοχευμένα φορολογικά κίνητρα, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, ικανή να προσελκύσει υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό και ερευνητικά κέντρα.

Αναπτυξιακό πολλαπλασιαστικό όφελος

Η τοπική οικονομία της Αρκαδίας αναμένεται να βιώσει μια μεταμόρφωση. Οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας θα ξεπεράσουν τις 1.000, από την ολοκλήρωση της επένδυσης και σε βάθος δεκαετίας.

Οι νέοι άνθρωποι θα έχουν δυνατότητα σταδιοδρομίας χωρίς να εγκαταλείψουν την περιοχή τους, ενώ παράλληλα νέοι επιστήμονες θα μπορούν να επιλέξουν την Τρίπολη ως τόπο εργασίας και έρευνας. Η DEMO έχει ήδη ξεκινήσει σεμινάρια και ενημερωτικές δράσεις για την κατάρτιση νέων εργαζομένων, χτίζοντας ένα οικοσύστημα τεχνογνωσίας που θα διαχυθεί στην τοπική κοινωνία.

Αν η επένδυση της DEMO ιδωθεί πέρα από τα στενά βιομηχανικά στεγανά αποκτά χαρακτηριστικά ενός αναπτυξιακού project με ευρωπαϊκή προοπτική, που μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας, να ενισχύσει τις εξαγωγές και να φέρει τεχνολογία αιχμής.

Από την άλλη, η Τρίπολη μπορεί να μετατραπεί από μια περιφερειακή πόλη σε ένα παράδειγμα για το πώς η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε στρατηγικούς κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας.