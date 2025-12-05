Η DEMO μετατρέπει την Τρίπολη σε ευρωπαϊκό φαρμακευτικό κόμβο με επένδυση 74.000 τ.μ. και 1.000+ θέσεις εργασίας

Newsbomb

Η DEMO μετατρέπει την Τρίπολη σε ευρωπαϊκό φαρμακευτικό κόμβο με επένδυση 74.000 τ.μ. και 1.000+ θέσεις εργασίας
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όταν η DEMO έβαλε την Τρίπολη στο επίκεντρο του μεγαλύτερου επενδυτικού σχεδίου που βρίσκεται σε εξέλιξη στον τομέα του φαρμάκου στη χώρα μας, γνώριζε ότι δεν αποτελεί απλώς μια γενναία επιχειρηματική επιλογή. Ήταν μια απόφαση που μετέτρεπε την πρωτεύουσα της Αρκαδίας σε ευρωπαϊκό κόμβο παραγωγής φαρμάκου και συνιστούσε μια στρατηγική κίνηση με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, ικανή να αναδείξει την Ελλάδα ως κρίσιμο παίκτη στη νέα φαρμακευτική πραγματικότητα της Ευρώπης.

Η επένδυση που αλλάζει την Αρκαδία

Η DEMO «διάβασε» τη συγκυρία της αλλαγής πλεύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επαναφέρει κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ως μία από τις μεγαλύτερες προμηθεύτριες ενέσιμων σκευασμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά, αποφάσισε να τοποθετήσει την Ελλάδα στην καρδιά των νέων τεχνολογιών του φαρμάκου εισάγοντας τη χώρα στην παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων και πρώτων υλών για φαρμακευτικά σκευάσματα, τομείς δηλαδή στους οποίους η Ελλάδα δεν διέθετε παραγωγική ικανότητα. Παράλληλα, έθεσε ως στόχο να καλύπτει έως και το 20% των αναγκών των ευρωπαϊκών νοσοκομείων.

Η επενδυτική στρατηγική της DEMO φέρνει στην Τρίπολη ένα βιομηχανικό συγκρότημα μεγάλης κλίμακας. Από το πρώτο εξάμηνο του 2022 ξεκίνησε η κατασκευή των εγκαταστάσεων, που απλώνονται σε 74.000 τ.μ. και περιλαμβάνουν 3 μονάδες παραγωγής πρώτων υλών και 4 μονάδες παραγωγής τελικών φαρμακευτικών προϊόντων. Η ετήσια δυναμικότητα του συγκροτήματος αναμένεται να φτάσει τους 2.000 τόνους πρώτης ύλης και τα 250 εκατ. τεμάχια φαρμάκων, με διαδικασίες που θα πληρούν τα πρότυπα Καλών Βιομηχανικών Πρακτικών (GMP) των ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για παγκόσμιες εξαγωγές.

Ως προς την παραγωγή πρώτων υλών για φαρμακευτικά σκευάσματα, με τη νέα δυναμικότητα των 50 τόνων πρώτης ύλης και των 100 εκατ. τεμαχίων τελικών προϊόντων, η Ελλάδα θα ενταχθεί για πρώτη φορά στον πυρήνα των προμηθευτών πρώτων υλών της Ε.Ε., ενισχύοντας την ευρωπαϊκή αυτονομία στον κρίσιμο αυτό τομέα και συμβάλλοντας στην απεξάρτηση από παραδοσιακές αγορές όπως η Κίνα και η Ινδία.

Κίνητρα και ποιότητα ζωής

Στο βιομηχανικό πάρκο της Τρίπολης δημιουργείται ένα πραγματικό hub, ένας νέος φαρμακευτικός κόμβος, που διασυνδέεται εύκολα με Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας έναν άξονα ανάπτυξης που αναβαθμίζει όλη την Πελοπόννησο. Δημιουργούνται, επομένως, οι συνθήκες για να αποτελέσει έναν γεωγραφικό χώρο ευνοϊκού πλαισίου για επενδύσεις: μια περιοχή με στοχευμένα φορολογικά κίνητρα, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, ικανή να προσελκύσει υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό και ερευνητικά κέντρα.

Αναπτυξιακό πολλαπλασιαστικό όφελος

Η τοπική οικονομία της Αρκαδίας αναμένεται να βιώσει μια μεταμόρφωση. Οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας θα ξεπεράσουν τις 1.000, από την ολοκλήρωση της επένδυσης και σε βάθος δεκαετίας.

Οι νέοι άνθρωποι θα έχουν δυνατότητα σταδιοδρομίας χωρίς να εγκαταλείψουν την περιοχή τους, ενώ παράλληλα νέοι επιστήμονες θα μπορούν να επιλέξουν την Τρίπολη ως τόπο εργασίας και έρευνας. Η DEMO έχει ήδη ξεκινήσει σεμινάρια και ενημερωτικές δράσεις για την κατάρτιση νέων εργαζομένων, χτίζοντας ένα οικοσύστημα τεχνογνωσίας που θα διαχυθεί στην τοπική κοινωνία.

Αν η επένδυση της DEMO ιδωθεί πέρα από τα στενά βιομηχανικά στεγανά αποκτά χαρακτηριστικά ενός αναπτυξιακού project με ευρωπαϊκή προοπτική, που μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας, να ενισχύσει τις εξαγωγές και να φέρει τεχνολογία αιχμής.

Από την άλλη, η Τρίπολη μπορεί να μετατραπεί από μια περιφερειακή πόλη σε ένα παράδειγμα για το πώς η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε στρατηγικούς κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:07ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστή η Αθηνών-Λαμίας από αγρότες στο ύψος της Θήβας

14:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πότε θα γίνει η καταβολή του - Νωρίτερα τα χρήματα στους λογαριασμούς

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Νέα έρευνα: Οι γυναίκες χρειάζονται μόλις 47 λεπτά προσοχής από τον σύντροφό τους κάθε μέρα για να είναι ευτυχισμένες

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πνίγηκε στη λάσπη η Μονή Επανωσήφη στην Κρήτη

13:46WHAT THE FACT

Ποια φρούτα δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο

13:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για Χριστούγεννα - Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι για το 2026

13:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Νικόλαος: Σύλληψη μαθητή με ναρκωτικά έξω από σχολείο - Έκρυβε σε γκαράζ πάνω από 25.000 ευρώ

13:39ΥΓΕΙΑ

Η DEMO μετατρέπει την Τρίπολη σε ευρωπαϊκό φαρμακευτικό κόμβο με επένδυση 74.000 τ.μ. και 1.000+ θέσεις εργασίας

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Από διαρροή υγραερίου γεννήτριας ρεύματος ο θάνατος του ζευγαριού

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: Φουντώνουν οι φήμες για τον Γιάννη - «Ο Ντόντσιτς ζήτησε τον Αντετοκούνμπο στους Λέικερς»

13:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Πού πας ρε κωλόγερε; Τον χτύπησε στο κεφάλι με το κοντάρι»: Κατάθεση-φωτιά αυτόπτη μάρτυρα στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη στοιχειοθετεί δολοφονία

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Phone Pharms: Εδώ φτιάχνονται τα views και τα likes που νόμιζες ότι ήταν αληθινά

13:28WHAT THE FACT

Σοκαριστικό email από HR σε εργαζόμενο μετά το χριστουγεννιάτικο πάρτι της εταιρείας

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Το Newsbomb στη Νέα Πέραμο - Δρόμοι ποτάμια, κινδύνευσαν άνθρωποι

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Ο εφιάλτης αναβίωσε στη Νέα Περαμο: Πλημμύρισε ξανά το σπίτι ανθρώπου που πέθανε στις πλημμύρες του 2017

13:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης με Καρυστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση για τη διαφθορά

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: «Γιατί δεν πήγα στην παρουσίαση του βιβλίου του Τσίπρα»

13:11LIFESTYLE

Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκλόνισε η μάχη της με τον καρκίνο παχέος εντέρου - «Είχα τη χειρότερη περίπτωση»

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Ναι» στο νομοσχέδιο για την εθελοντική στρατιωτική θητεία - Διαδηλώσεις στις μεγάλες πόλεις της χώρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Πού πας ρε κωλόγερε; Τον χτύπησε στο κεφάλι με το κοντάρι»: Κατάθεση-φωτιά αυτόπτη μάρτυρα στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη στοιχειοθετεί δολοφονία

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Από διαρροή υγραερίου γεννήτριας ρεύματος ο θάνατος του ζευγαριού

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Πού θα «χτυπήσει» σήμερα και αύριο

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Θλίψη και οδύνη στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη - Στις Παπαδάτες η ταφή του

06:25ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Τα ντοκουμέντα της φρίκης - Άφησε τη σύντροφό του να πεθάνει στο βουνό

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Νεότερη ενημέρωση - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

13:28WHAT THE FACT

Σοκαριστικό email από HR σε εργαζόμενο μετά το χριστουγεννιάτικο πάρτι της εταιρείας

13:11LIFESTYLE

Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκλόνισε η μάχη της με τον καρκίνο παχέος εντέρου - «Είχα τη χειρότερη περίπτωση»

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Η κακοκαιρία Byron δεν έχει τελειώσει- Οι 7 περιοχές που θα «σαρώσει» μέσα στην ημέρα

12:43LIFESTYLE

Luana Lopes Lara: Πρώην μπαλαρίνα η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος - Βγάζει μόνη της ένα δισ. δολάρια

11:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Καταγγελία «βόμβα» για το ΣΕΦ: «Λειτουργεί χωρίς ηλεκτρολόγο, κίνδυνος για τη σωματική μας ασφάλεια»

13:46WHAT THE FACT

Ποια φρούτα δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Ναι» στο νομοσχέδιο για την εθελοντική στρατιωτική θητεία - Διαδηλώσεις στις μεγάλες πόλεις της χώρας

11:58LIFESTYLE

Ο Τζάστιν Τριντό «επιβεβαιώνει» τη σχέση με την Κέιτι Πέρι σε «τρελή» ανάρτηση

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: «Γιατί δεν πήγα στην παρουσίαση του βιβλίου του Τσίπρα»

12:49ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία Byron

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ