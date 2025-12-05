15χρονος από το Περού έκανε live τον τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες από έναν λόφο!

Cliver Huaman Sánchez. Ένα όνομα που πριν λίγες μέρες δεν έλεγε τίποτα σε κανέναν. Σήμερα, όμως, ο 15χρονος από το νότιο Περού κάνει τον γύρο του κόσμου ως το παιδί που δεν έμεινε ποτέ θεατής στο όνειρό του: το άρπαξε και το μετέδωσε… live!

Με μια τσάντα, ένα κινητό και τη φωνή του γεμάτη πάθος για το ποδόσφαιρο, ο Cliver ταξίδεψε 18 ώρες μέχρι τη Λίμα για να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στη μεγάλη γιορτή: τον τελικό του Copa Libertadores. Δεν είχε εισιτήριο, δεν είχε διαπίστευση. Είχε όμως έναν λόφο δίπλα στο γήπεδο και μια καρδιά που δεν χαμπάριαζε από δυσκολίες.

