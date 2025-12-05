15χρονος από το Περού έκανε live τον τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες από έναν λόφο!
Ένας πιτσιρικάς από το νότιο Περού συγκίνησε τον κόσμο και μέσα σε λίγες μέρες έζησε όσα άλλοι ονειρεύονται μια ζωή.
Cliver Huaman Sánchez. Ένα όνομα που πριν λίγες μέρες δεν έλεγε τίποτα σε κανέναν. Σήμερα, όμως, ο 15χρονος από το νότιο Περού κάνει τον γύρο του κόσμου ως το παιδί που δεν έμεινε ποτέ θεατής στο όνειρό του: το άρπαξε και το μετέδωσε… live!
Με μια τσάντα, ένα κινητό και τη φωνή του γεμάτη πάθος για το ποδόσφαιρο, ο Cliver ταξίδεψε 18 ώρες μέχρι τη Λίμα για να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στη μεγάλη γιορτή: τον τελικό του Copa Libertadores. Δεν είχε εισιτήριο, δεν είχε διαπίστευση. Είχε όμως έναν λόφο δίπλα στο γήπεδο και μια καρδιά που δεν χαμπάριαζε από δυσκολίες.
