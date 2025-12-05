Πέθανε ο Αμερικανοκαναδός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι - Τα εμβληματικά κτήρια που είχε σχεδιάσει

Πέθανε σήμερα το πρωί, σε ηλικία 96 ετών, στο σπίτι στη Σάντα Μόνικα, έπειτα από σύντομη ασθένεια του αναπνευστικού

Πέθανε ο Αμερικανοκαναδός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι - Τα εμβληματικά κτήρια που είχε σχεδιάσει

Ο αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι - Λος Άντζελες - Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022. 

Αρχείου - AP
Ο Αμερικανοκαναδός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι, ένας από τους σπάνιους διεθνείς σουπερστάρ του επαγγέλματός του, απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 96 ετών, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο Γκέρι έγινε διάσημος με τα εμβληματικά κτήρια που σχεδίασε, όπως το Μουσείο Γκούγκενχαϊμ στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, η Αίθουσα Συναυλιών Γουόλτ Ντίσνεϊ στο Λος Άντζελες ή το Κτίριο που Χορεύει στην Πράγα, έργα που μαρτυρούν την τόλμη του και έφεραν επανάσταση στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, σπάζοντας τα σύνορά της με την τέχνη.

Ο Φρανκ Όουεν Γκόλντμπεργκ, όπως ήταν το πραγματικό όνομά του, γεννήθηκε στο Τορόντο το 1929, σε μια οικογένεια εβραϊκής καταγωγής που εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και πήρε το πτυχίο του το 1954. Την ίδια εποχή, άλλαξε το επώνυμό του σε «Γκέρι», για να προστατευθεί από αντισημιτικές ενέργειες. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στον αμερικανικό στρατό ενώ συνέχιζε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Άρχισε την καριέρα του από το γραφείο του αρχιτέκτονα Βίκτορ Γκρούεν ενώ για ένα διάστημα εργάστηκε και στο Παρίσι, υπό τον Αντρέ Ρεμοντέ.

Επέστρεψε στην Καλιφόρνια και στις αρχές του 1960 άνοιξε το δικό του αρχιτεκτονικό γραφείο. Έγινε γνωστός για τις ρευστές γραμμές του και τη χρήση λογισμικών σχεδιασμού, που κατέλαβαν κεντρική θέση στο έργο του.

Το 1989 τιμήθηκε με τη σημαντικότερη διάκριση, το βραβείο αρχιτεκτονικής Πρίτσκερ.

Συνέχισε να εργάζεται και σε προχωρημένη ηλικία, ολοκληρώνοντας το 2018 την κατασκευή των νέων κεντρικών γραφείων του Facebook στη Σίλικον Βάλεϊ. Είχαν προηγηθεί το Ίδρυμα Λουί Βουιτόν στο Παρίσι (2014), ο ουρανοξύστης 8 Spruce Street στη Νέα Υόρκη (2011) και άλλα εμβληματικά κτίρια.

Σύμφωνα με το γραφείο του, πέθανε σήμερα το πρωί στο σπίτι στη Σάντα Μόνικα, έπειτα από σύντομη ασθένεια του αναπνευστικού.

