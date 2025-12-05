ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει το διάταγμα Τραμπ που καταργεί την αυτόματη ιθαγένεια

Το Δικαστήριο, όπου πλειοψηφούν οι συντηρητικοί δικαστές, ανακοίνωσε ότι δέχτηκε να εξετάσει την προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον αποφάσεων που εξέδωσαν κατώτερα δικαστήρια

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει το διάταγμα Τραμπ που καταργεί την αυτόματη ιθαγένεια

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. 

AP
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δέχθηκε την Παρασκευή (05/12) να εξετάσει τη συνταγματικότητα ενός διατάγματος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που ακύρωνε το δίκαιο του εδάφους (Jus soli) για τα παιδιά των παράτυπων μεταναστών που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να μην αποκτούν αυτομάτως την αμερικανική ιθαγένεια.

Το διάταγμα αυτό είναι από τα πλέον αμφιλεγόμενα που έχει υπογράψει ο Τραμπ από την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

Το Δικαστήριο, όπου πλειοψηφούν οι συντηρητικοί δικαστές, ανακοίνωσε ότι δέχτηκε να εξετάσει την προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον αποφάσεων που εξέδωσαν κατώτερα δικαστήρια. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα δικαστήρια αυτά έκριναν αντισυνταγματικό το διάταγμα που απαγορεύει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να χορηγεί διαβατήρια, πιστοποιητικά ιθαγένειας ή άλλα έγγραφα σε παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ εφόσον η μητέρα τους είναι παράτυπη ή ζει προσωρινά στη χώρα και ο πατέρας δεν είναι Αμερικανός πολίτης ή μόνιμος κάτοικος, δεν διαθέτει δηλαδή «πράσινη κάρτα».

Το δίκαιο του εδάφους κατοχυρώθηκε με τη 14η Τροπολογία του Συντάγματος και ορίζει πως όποιος γεννιέται στις ΗΠΑ γίνεται αυτομάτως Αμερικανός πολίτης. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια. Υιοθετήθηκε το 1868, μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο και την κατάργηση της δουλείας, με σκοπό να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των απελευθερωμένων σκλάβων και των απογόνων τους.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε συνεδριάσει για το θέμα, και πάλι κατόπιν προσφυγής της κυβέρνησης Τραμπ, το καλοκαίρι. Τότε, περιόρισε τη δυνατότητα των δικαστών να μπλοκάρουν σε πανεθνικό επίπεδο τις αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας που θεωρούν παράνομες, όμως δεν αποφάνθηκε επί της ουσίας του προεδρικού διατάγματος.

Ο Τραμπ υπέγραψε το συγκεκριμένο διάταγμα στις 20 Ιανουαρίου, αμέσως μόλις ορκίστηκε πρόεδρος και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι θέλει να καταπολεμήσει την παράτυπη μετανάστευση. Το διάταγμα ισχύει και για τα παιδιά όσων ζουν προσωρινά στις ΗΠΑ, με νόμιμη βίζα, φοιτητική, τουριστική ή εργασίας.

