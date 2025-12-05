Το βραβείο ειρήνης της FIFA έλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ - «Από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου»

Ο πρόεδρος Τραμπ λαμβάνει το βραβείο ειρήνης της FIFA από τον Τζάνι Ινφαντίνο, στο Κένεντι Σέντερ, στην Ουάσινγκτον, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε το νέο βραβείο ειρήνης της FIFA κατά την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Παρασκευή (05/12).

Ο παγκόσμιος οργανισμός ποδοσφαίρου, ο οποίος ανακοίνωσε το ετήσιο βραβείο τον περασμένο μήνα, δήλωσε ότι θα απονεμηθεί σε «άτομα που έχουν αναλάβει εξαιρετικές και ασυνήθιστες δράσεις για την ειρήνη».

Ο Τραμπ έχει από καιρό κάνει εκστρατεία για το Νόμπελ Ειρήνης για τη συμμετοχή του στην επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς τον Οκτώβριο.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον υποστήριξε για το βραβείο Νόμπελ νωρίτερα φέτος.

Ο Ινφαντίνο απένειμε στον Τραμπ ένα μεγάλο χρυσό τρόπαιο - που έχει τη μορφή χεριών που κρατούν τη γη - και ένα χρυσό μετάλλιο, το οποίο φόρεσε στον λαιμό του.

«Από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στη σκηνή στην Ουάσινγκτον μετά την απονομή του βραβείου ειρήνης της FIFA.

«Αυτή είναι πραγματικά μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου», δήλωσε.

«[Υπήρξαν] τόσοι πολλοί διαφορετικοί πόλεμοι που καταφέραμε να τερματίσουμε, σε ορισμένες περιπτώσεις λίγο πριν ξεκινήσουν, ακριβώς πριν ξεκινήσουν», είπε ο Τραμπ.

President Donald J. Trump thanks his family after receiving the FIFA Peace Prize: "I want to thank, by the way, my family — my great First Lady, Melania." ❤️ pic.twitter.com/ZEPvi6DEXY — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 5, 2025

Μιλώντας για το Παγκόσμιο Κύπελλο το επόμενο καλοκαίρι, προσθέτει: «Θα έχετε ένα γεγονός που ίσως ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί».

*Με πληροφορίες από Sky News

