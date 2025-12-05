Αγ. Νικόλαος: Με λαμπρότητα ο Μέγας Εσπερινός στον Βόλο - Μήνυμα Ιγνατίου για τους εθελοντές ιερείς

Με λαμπρότητα, ιεροπρέπεια και μεγάλη συμμετοχή πιστών τελέστηκε το βράδυ της Παρασκευής (5/12), παραμονή της εορτής του Αγίου Νικολάου, ο Μέγας Πανηγυρικός και Πολυαρχιερατικός Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό του Πολιούχου Βόλου.

Ο κεντρικός ναός της πόλης πλημμύρισε από κόσμο που έσπευσε να τιμήσει τον Προστάτη του Βόλου, Άγιο Νικόλαο τον Θαυματουργό.

Στον Εσπερινό χοροστάτησε ο Επίσκοπος Τανάγρας κ. Απόστολος, ο οποίος και κήρυξε τον Θείο Λόγο, ενώ συγχοροστάτησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας & Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομος και ο οικείος Ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος.

Η ατμόσφαιρα υπήρξε κατανυκτική και μεγαλοπρεπής, με τους πιστούς να συμμετέχουν προσευχητικά.

Αύριο, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου και συλλειτουργούντων των Ιεραρχών που μετείχαν στον αποψινό Εσπερινό.

Το σημερινό κήρυγμα έκανε ο Επίσκοπος Τανάγρας κ. Απόστολος, ενώ ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εθελοντές ιερείς, οι οποίοι στηρίζουν έμπρακτα την πνευματική ζωή των χωριών της Μαγνησίας. «Η αξία των εθελοντών ιερέων μας είναι ανεκτίμητη. Για αυτό και λέω πάντα: κάθε χωριό και ιερέας, για να μη σβήσουν τα χωριά της Μαγνησίας. Το δημογραφικό προκαλεί σοβαρά προβλήματα και βλέπουμε περιοχές στην Ελλάδα να ερημώνουν. Όμως εδώ, στη Μαγνησία, έχουμε καταφέρει κάτι σημαντικό, υπάρχουν ιερείς σε όλα τα χωριά μας. Όσο υπάρχει λειτουργική ζωή, υπάρχει και ζωή σε κάθε κοινότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η τοπική Εκκλησία δίνει καθημερινό αγώνα για να μη μείνει κανένα χωριό χωρίς πνευματική παρουσία κι επισημαίνοντας ότι οι εθελοντές κληρικοί «κρατούν αναμμένη τη φλόγα της πίστης και της τοπικής συνοχής», ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Τέλος, ευχαρίστησε όλους για την στήριξη που παρέχουν σε οικονομικό επίπεδο, προκειμένου αυτοί οι εθελοντές ιερείς να μπορούν να καλύψουν διάφορες δαπάνες, μέσα από το ειδικό ταμείο που έχει συσταθεί από τη Μητρόπολη και στο οποίο συνεισφέρουν οι πολίτες, θέλοντας να συνδράμουν το έργο της ΙΜΔ.

