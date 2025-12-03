Κύπρος: «Άνω – κάτω» η Μονή Κύκκου για δήθεν θαυματουργό φάρμακο που θεραπεύει τις αρθρώσεις

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στους κύκλους της Ιεράς Μονής Κύκκου, στην Τσακίστρα της Κύπρου, ύστερα από σειρά φωτογραφιών που έχουν κάνει τον «γύρο» του διαδικτύου και απεικονίζουν μοναχούς να έχουν ανακαλύψει τη θεραπεία για σοβαρές παθήσεις, να διαφημίζουν «θαυματουργό» σκεύασμα και να το… πωλούν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Το δημοσίευμα φέρει τον ηγούμενο της Μονής να δίνει συνέντευξη ενημερώνοντας για την ανακάλυψη της θαυματουργής θεραπείας, ενώ παρουσιάζει και φωτογραφίες (προϊόν τεχνητής νοημοσύνης) του με γιατρούς, οι οποίοι είναι Κύπριοι και… αποτάθηκαν κοντά του όταν ασθενείς τους από την Λάρνακα θεραπεύτηκαν έπειτα από λήψη του σκευάσματος.

Προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα περιγράφεται η «συνταγή» του φαρμάκου, στην οποία βεβαίως περιλαμβάνονται διάφορα βότανα αλλά και «μαρτυρίες» ανθρώπων που φέρονται να έλαβαν το φάρμακο και να θεραπεύτηκαν.

«Καμία θαυματουργή συνταγή για ασθενείς δεν ανακαλυψε η Μονή Κύκκου»

Η Ιερά Μονή Κύκκου εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, τονίζοντας ότι είναι παντελώς ψευδή και ανυπόστατα τα δημοσιεύματα που φέρουν τους μοναχούς της Μονής Κύκκου να γιατρεύουν τις αρθρώσεις σε 30 μέρες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Ἐκ τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κύκκου, ἀνακοινώνεται ὅτι τά δημοσιεύματα σέ ἱστοσελίδα τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τύπου, τά ὁποῖα φέρουν «τούς μοναχούς τῆς Μονῆς Κύκκου νά γιατρεύουν τίς ἀρθρώσεις σέ 30 μέρες» καί πώς «ἡ ἀνακάλυψη αὐτή τάραξε τόν ἰατρικό κόσμο» καί, μάλιστα, ὅπως ἀναφέρουν, ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς π. Ἀνδρέας «δέχτηκε νά μιλήσει δημόσια γιά τή μυστική συνταγή, πού οἱ μοναχοί κρατοῦσαν κρυφή ἐδῶ καί γενιές», εἶναι παντελῶς ψευδῆ καί ἀνυπόστατα.

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας κύριος Νικηφόρος, ὁ καί Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, ὅπως καί οἱ Πατέρες – Μέλη τῆς Μονῆς, διακρίνονται γιά τή σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητά τους καί ἔναντι τοῦ σχήματος καί τῆς ἀποστολῆς τους, ἀλλά καί ἔναντι τῶν συνανθρώπων τους, καί καταδικάζουν τέτοια παραπλανητικά δημοσιεύματα, τά ὁποῖα ἔχουν ὡς σκοπό νά παρασύρουν καί, προπάντων, νά ἐκμεταλλευθοῦν οἰκονομικά ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ὑποφέρουν.

Τό ὅτι εἶναι πρόδηλη ἡ οἰκονομική πρόθεσή τους, αὐτό καταδεικνύεται καί ἀπό τό τέλος τῆς ἱστοσελίδας τους, ὅπου οἱ ἐνδιαφερόμενοι καλοῦνται, ἀφοῦ προβοῦν στή σχετική «παραγγελία», αὐτή θά συνοδεύεται καί ἀπό τό ἀνάλογο ποσό!

Σύσταση τῆς Μονῆς εἶναι, ὅπως σ’ αὐτά τά δημοσιεύματα νά μή δίδεται καμία σημασία οὔτε καί νά ἐκφράζεται κανένα ἐνδιαφέρον.