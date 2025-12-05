Μελόνι: «Οι Αμερικανοί υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ευρώπη»

Η Τζόρτζια Μελόνι παραχώρησε το βράδυ της Παρασκευής (05/12) αναλυτική συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ιταλικού ιδιωτικού τηλεοπτικού καναλιού «La 7», με αναφορά στα κύρια θέματα της διεθνούς επικαιρότητας.

«Δεν νομίζω ότι οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη έχουν ραγίσει. Πιστεύω ότι αυτό που αναφέρεται στο στρατηγικό κείμενο το οποίο συζητείται τις τελευταίες ώρες, είναι κάτι που περιέχεται ήδη εδώ και καιρό στην ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Αμερική. Μιλάμε για κάτι που πολλοί από εμάς βρήκαν το θάρρος να χαρακτηρίσουν ως "αναπόφευκτη ιστορική διαδικασία". Εννοώ ότι η Ευρώπη, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι αν θέλει να είναι σημαντική, πρέπει να καταφέρει να υπερασπίσει μόνη της τον εαυτό της και δεν μπορεί να εξαρτάται από τους άλλους. Το λέω εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η Ευρώπη να «υπερασπίσει τα συμφέροντά της»

«Όπως επαναλαμβάνω συχνά τελευταία, όταν αναθέτεις την ασφάλειά σου σε άλλους ως εργολαβία, υπάρχει ένα τίμημα που πρέπει να πληρώσεις. Το θέμα είναι πόσο θέλεις να υπερασπίσεις τα συμφέροντά σου. Οι Αμερικανοί αποφασίζουν, σήμερα, να υπερασπίσουν τα δικά τους, διότι διαθέτουν την αναγκαία δύναμη. Είμαι της άποψης ότι πρέπει να κάνει το ίδιο και η Ευρώπη», τόνισε η Τζόρτζια Μελόνι.

Οικονομικό κόστος, αλλά παράγεται «πολιτική ελευθερία»

Σύμφωνα με την Μελόνι «υπάρχει οικονομικό κόστος, αλλά η όλη αυτή διαδικασία αυτή παράγει πολιτική ελευθερία. Αναφερόμενη στο Ουκρανικό, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης πρόσθεσε:

«Η γραμμή της κυβέρνησής μου είναι σαφής. Στηρίξαμε την Ουκρανία από την αρχή, με στόχο την οικοδόμηση της ειρήνης. Αν δεν στηρίζαμε την Ουκρανία, δεν θα χρειαζόταν καμία ειρηνευτική διαδικασία, διότι θα είχε ολοκληρωθεί η εισβολή. Σήμερα, η αποτρεπτική αυτή δύναμη που δημιουργήσαμε χρειάζεται, διότι υπάρχουν -επιτέλους- κάποιες διαπραγματεύσεις σε αρχική φάση, χάρη στην δουλειά που κάναμε. Η γραμμή της ιταλικής κυβέρνησης, κατά συνέπεια, δεν πρέπει να αλλάξει, ακριβώς για να οικοδομήσουμε και να ευνοήσουμε την ειρήνη».

Στη Ρώμη ο Μαχμούντ Αμπάς

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι «η Ιταλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης όταν η Χαμάς θα έχει αφοπλιστεί και θα υπάρχει η βεβαιότητα ότι δεν θα έχει κανένα ρόλο στην διακυβέρνηση της Γάζας». Η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες της χώρας της επικεντρώνονται στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και επιβεβαίωσε ότι, σε λίγες ημέρες θα συναντήσει, στη Ρώμη, τον πρόεδρο της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

«Στα Ηνωμένα Έθνη είπαμε ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να παρεμποδίσει την δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους και ούτε να ευνοήσει νέους εποικισμούς στην Δυτική Όχθη, με στόχο να εμποδιστεί η διαδικασία σύστασης του παλαιστινιακού κράτους. Για τον λόγο αυτό, υπογράψαμε τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τα δυο κράτη. Η θέση μας ήταν, ανέκαθεν, ιδιαίτερα σαφής», τόνισε η πρόεδρος των «Αδελφών της Ιταλίας» και πρωθυπουργός της χώρας.

Δημοψήφισμα για τους δικαστές και εισαγγελείς

Σε σχέση, τέλος, με το δημοψήφισμα που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ιταλία τον Μάρτιο, με κύριο αντικείμενο τον διαχωρισμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας εισαγγελέων και δικαστών, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του «La 7», ότι «είναι κάτι το πολύ σημαντικό για την χώρα» διότι «ευνοεί την αυτονομία των δικαστικών, υπερασπίζει την ικανότητά τους έναντι της πολιτικής τους ταυτότητας και ορίζει ότι και οι δικαστές -όταν λαθεύουν- μπορούν να κρίνονται από έναν αυτόνομο οργανισμό».

Η Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, επανέλαβε ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αυτού, δεν πρόκειται να παραιτηθεί από την διακυβέρνηση της χώρας.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

