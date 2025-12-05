Επέτειος Γρηγορόπουλου: Ποιοι σταθμοί του Μετρού θα είναι κλειστοί το Σάββατο (6/12)

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Ποιοι σταθμοί του Μετρού θα είναι κλειστοί το Σάββατο (6/12)
Eurokinissi
Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία του μετρό ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ για αύριο Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ημέρα επετείου της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Οι σταθμοί που κλείνουν και οι ώρες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9:00 και ο σταθμός «Σύνταγμα» στις 11:00 έως τις 15:00 και εκ νέου στις 17:00. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση».

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

