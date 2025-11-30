Αποδίδει το μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό - Πάνω από 2 εκατ. οι ανέπαφες πληρωμές

Η εισιτηριοδιαφυγή παραμένει ένα διαχρονικό πρόβλημα, ωστόσο τα στοιχεία τάσης για το 2025 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι επικυρώσεις εισιτηρίων-καρτών στα λεωφορεία αναμένεται να ξεπεράσουν τις 91,6 εκατομμύρια, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 74,2 εκατομμύρια του 2024. Αντίστοιχα, στα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ, ΗΣΑΠ), οι επικυρώσεις αναμένεται να φτάσουν τις 218,7 εκατομμύρια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανάκαμψη της κίνησης μετά την πανδημία. Παράλληλα, οι έλεγχοι στην ΟΣΥ έχουν ήδη τετραπλασιαστεί σε σχέση με το 2019, φτάνοντας τους 1,75 εκατομμύρια έως τον Αύγουστο του 2025, ξεπερνώντας κατά πολύ το σύνολο του προηγούμενου έτους.

Η τεχνολογία ως καταλύτης

Η τεχνολογία αποτελεί τον κύριο καταλύτη αυτής της αλλαγής. Το σύστημα Tap n' Pay (ανέπαφες πληρωμές με κάρτα) έχει ήδη υιοθετηθεί μαζικά, με πάνω από 2 εκατομμύρια χρήσεις μόνο τον Σεπτέμβριο του 2025, αποφέροντας έσοδα δεκαμήνου άνω των 2,85 εκατομμυρίων ευρώ. Η ταχύτητα και η ευκολία της ανέπαφης πληρωμής μειώνουν δραστικά τα περιθώρια διαφυγής και τον χρόνο αναμονής στις ουρές.

Το «ψηφιακό οπλοστάσιο» ενισχύεται άμεσα με την εφαρμογή ATH.ENA GO. Η εφαρμογή αυτή μετατρέπει το κινητό σε ψηφιακό εισιτήριο μέσω τεχνολογίας Account-Based Ticketing (ABT), επιτρέποντας στους επιβάτες να εκδίδουν, φορτίζουν και επικυρώνουν εισιτήριο απευθείας από το smartphone τους. «Η λύση αυτή δεν αλλάζει απλώς τον τρόπο πληρωμής, αλλά "ξηλώνει" την ευκολία της διαφυγής» αναφέρουν χαρακτηριστικά στελέχη του υπουργείου Μεταφορών.

Στόχος οι καλύτερες υπηρεσίες για τον επιβάτη

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τονίζει ότι η ενίσχυση των ελέγχων έχει πρακτικό και όχι τιμωρητικό πρόσημο. Ο βασικός στόχος είναι κάθε ευρώ που επανέρχεται στο σύστημα να επιστρέφει στους επιβάτες με τη μορφή πιο πυκνών δρομολογίων, καθαρότερων συρμών και καλύτερης συντήρησης.

Όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου, όσο η επικύρωση γίνεται πιο απλή και οι έλεγχοι πιο στοχευμένοι, τόσο το δίκτυο αποκτά πόρους για να γίνει πιο αξιόπιστο και πιο ανθρώπινο. Η βιωσιμότητα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς εξασφαλίζει το δικαίωμα του επιβάτη να φτάνει στον προορισμό του στην ώρα του, σε ένα σύστημα που λειτουργεί με κανόνες και συνέπεια.

