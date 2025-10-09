Αυτή είναι η πόλη με τις καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες – Το 98% δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο

Σε έρευνα που διεξήχθη σε 18.500 άτομα σχετικά με την ευκολία μετακίνησης στην πόλη τους χρησιμοποιώντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μία ήταν η ήπειρος που «κυριάρχησε» στην κατάταξη.

Το Time Out διεξήγαγε έρευνα και σε ένα εύρος 50 χωρών, ερωτήθηκαν κάτοικοι για το καλύτερο σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών και μία ήπειρος, για να μην πούμε χώρα, κατάφερε να ξεχωρίσει (με διαφορά κιόλας) απ' τις υπόλοιπες.

Η πόλη που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, είναι το Χονγκ Κονγκ, το οποίο εκτός από το γεγονός ότι… καυχιέται για τους πλέον εμβληματικούς ουρανοξύστες του κόσμου, προσφέρει και τις ανάλογες υπηρεσίες μεταφοράς.

Υπάρχει, λοιπόν, ο MTR (σιδηρόδρομος μαζικής μεταφοράς), ο οποίος εξυπηρετεί το νησί του Χονγκ Κονγκ, το Καουλούν και τα Νέα Εδάφη σε 10 διαφορετικές γραμμές, κλιματιζόμενα λεωφορεία, μίνι λεωφορεία, ακόμη και διώροφα τραμ.

Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξεως του 98% των κατοίκων αξιολόγησε θετικά τις δημόσιες μεταφορές της πόλης.

Στη 2η θέση βρέθηκε η Σαγκάη και στην 3η το Πεκίνο, με τις ασιατικές πόλεις να κυριαρχούν πλήρως στην κατάταξη, σε 9 από τις 19 θέσεις.

Η λίστα με τις 19 πόλεις