Τέλος το χάρτινο εισιτήριο - Πώς θα μπαίνουν οι επιβάτες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Οι δημόσιες συγκοινωνίες της Αθήνας εισέρχονται σε μια νέα ψηφιακή εποχή από το 2025, με την υιοθέτηση ανέπαφων πληρωμών για τη χρήση μετρό, λεωφορείων, τρόλεϊ και τραμ.

Η καινοτομία αυτή σηματοδοτεί τον εκσυγχρονισμό του τρόπου πληρωμής των εισιτηρίων, απλοποιώντας σημαντικά τις μετακινήσεις στην πρωτεύουσα.

Από την έναρξη του νέου συστήματος που εφαρμόζει ο ΟΑΣΑ, οι επιβάτες δεν χρειάζεται πλέον να προμηθεύονται παραδοσιακά χάρτινα εισιτήρια ή την ATH.ENA Card.

Η τραπεζική τους κάρτα, είτε σε φυσική μορφή είτε μέσω ψηφιακών πορτοφολιών σε κινητά ή smartwatches, λειτουργεί απευθείας ως εισιτήριο. Με μια απλή προσέγγιση της κάρτας σε ειδικό αναγνώστη στα επικυρωτικά μηχανήματα, η συναλλαγή ολοκληρώνεται γρήγορα και με ασφάλεια.

Το σύστημα παρακολουθεί τις διαδρομές που πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση και, στο τέλος της ημέρας, χρεώνει αυτόματα την τραπεζική κάρτα του χρήστη με το πιο συμφέρον οικονομικό πακέτο σύμφωνα με την πολιτική κομίστρου του ΟΑΣΑ.

Αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει ότι οι επιβάτες πληρώνουν πάντα το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τις μετακινήσεις τους, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούν για πολλαπλές χρεώσεις ή αχρείαστες αγορές εισιτηρίων.

Πρόσφατη επίσκεψη της ομάδας του carandmotor στα λεωφορεία της Αθήνας ανέδειξε την αύξηση της χρήσης του συστήματος "tap2ride", το οποίο έχει καταργήσει τις συχνές δικαιολογίες περί έλλειψης εισιτηρίου που επικαλούνταν οι επιβάτες.

Οι ελεγκτές αναφέρουν πως περίπου το 12% των επιβατών επιλέγει πλέον αυτόν τον τρόπο πληρωμής, με τα ποσοστά να αυξάνονται σταθερά. Η ομαλή λειτουργία και η αποδοχή από το κοινό επιβεβαιώθηκαν από τις παρατηρήσεις μας, βλέποντας πολλούς επιβάτες να χρησιμοποιούν με άνεση την τραπεζική τους κάρτα στα επικυρωτικά μηχανήματα.