Ο Τζέι Ντι Βανς διαψεύδει τις φήμες για τον γάμο του: «Είναι πιο ισχυρός από ποτέ»

Οι φήμες για κρίση στον γάμο του άρχισαν να κυκλοφορούν μετά την εμφάνιση της συζύγου του χωρίς το δαχτυλίδι της, όταν επισκέφτηκε στρατιωτική βάση μαζί με την Μελάνια Τραμπ

Μίλτος Τσεκούρας

Associated Press
ΚΟΣΜΟΣ
2'
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς (JD Vance) δήλωσε ότι ο γάμος του με την Ούσα Βανς (Usha Vance) παραμένει «ισχυρός όσο ποτέ» παρά τις φήμες και τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν για τη σχέση τους.

Συγκεκριμένα ανέφερε στο NBC News ότι «όπως σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν καλά και κακά, και αποδέχεσαι τις θυσίες μαζί με τα θετικά» και τόνισε πως ο γάμος τους είναι δυνατός και η Usha έχει αποδεχτεί πλήρως τον νέο της ρόλο.

Οι φήμες για τον γάμο φούντωσαν όταν η Usha εμφανίστηκε χωρίς βέρα στο στρατόπεδο Camp Lejeune, μαζί με την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, τον Νοέμβριο, και πρόσφατα φωτογραφήθηκε ξανά χωρίς το δαχτυλίδι της. Αν και ορισμένοι βιάστηκαν να βγάλουν συμπεράσματα, ο Βανς σχολίασε πως «στην πραγματικότητα το διασκεδάζουν λίγο». Σε σχετική εκδήλωση, εξέφρασε επίσης την ελπίδα η σύζυγός του, η οποία μεγάλωσε σε ινδουιστική οικογένεια, να ασπαστεί τον χριστιανισμό, πυροδοτώντας συζητήσεις στο διαδίκτυο.

«Η Ούσα ασχολείται με το νοικοκυριό»

Ένας εκπρόσωπος του ζευγαριού είχε δηλώσει στην εφημερίδα USA TODAY ότι η Usha, μητέρα τριών μικρών παιδιών, καθημερινά ασχολείται με το νοικοκυριό, ενώ μερικές φορές ξεχνάει το δαχτυλίδι της. Ο Βανς ανέφερε πως η Usha είχε ξεχάσει να φορέσει το δαχτυλίδι ξανά την ημέρα που φωτογραφήθηκε χωρίς αυτό, εξαιτίας του βιαστικού τους προγράμματος στο Λευκό Οίκο.

Με χιούμορ ανέφερε πως είπε στην Usha ότι «θα υπάρξει κάποιος γελοίος που θα σχολιάσει το γεγονός στα κοινωνικά μέσα», και αποφάσισαν να μην ασχοληθούν σοβαρά, βλέποντας τη σχετική αναστάτωση ως αστεία.

Ο Vance, που παντρεύτηκε την Usha το 2014, χαρακτήρισε την προσαρμογή στους νέους ρόλους τους ως «μια νέα περιπέτεια» και υπογράμμισε πως και οι δύο περνάνε καλά.

Ανέφερε ότι υπάρχουν δυσκολίες για την οικογένεια λόγω των νέων ρόλων, τις οποίες αποδέχονται ως θυσία. Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά: τον 8χρονο Ewan, τον 5χρονο Vivek και την 3χρονη Mirabel. Ο Vance υπογράμμισε πως η δημοσιότητα επηρεάζει περισσότερο τα παιδιά παρά τη σύζυγό του.

Συγκεκριμένα, ο 8χρονος γιος προτιμά την ιδιωτικότητα και δεν του αρέσει να βρίσκεται στο προσκήνιο, γι’ αυτό προσπαθούν να τον προστατεύουν από τις κάμερες. Αντίθετα, ο 5χρονος, που μοιάζει περισσότερο σε εκείνον, απολαμβάνει την προσοχή και τη θετική ανταπόκριση που λαμβάνει από τους ανθρώπους, οι οποίοι συχνά του δίνουν γλυκίσματα.

