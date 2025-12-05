Αρρωστημένη ομολογία: 58χρονος απέκτησε τρία παιδιά με τη κόρη του - Φρίκη για τον 11χρονο γιο του

Φρίκη από τις αποκαλύψεις - Σε ανάδοχη οικογένεια τα τρία παιδιά 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Αρρωστημένη ομολογία: 58χρονος απέκτησε τρία παιδιά με τη κόρη του - Φρίκη για τον 11χρονο γιο του

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 19ης Μαρτίου 2009, ένα αγόρι κάνει ποδήλατο μπροστά από ένα σπίτι που ήταν το θέατρο ενός εγκλήματος αιμομιξίας και κακοποίησης στο Άμστετεν της Κάτω Αυστρίας (Aρχείου)

AP/Kerstin Joensson
Μία αρρωστημένη υπόθεση αιμομιξίας συγκλονίζει τη Γαλλία και σε πολλούς θυμίζει τον Αυστριακό Josef Fritzl, που βίαζε επανειλημμένα την ίδια του την κόρη για 24 χρόνια.

Ένας 58χρονος Γάλλος παραδέχθηκε στον εισαγγελέας της Βρέστης, στη δυτική Γαλλία, ότι απέκτησε τρία παιδιά με την κόρη του, ανάμεσά τους κι έναν 11χρονο, τον οποίο ανάγκαζε να κάνει σεξ τη μητέρα του.

Το νεαρό αγόρι που παρουσιάστηκε στον εισαγγελέα περιέγραψε χρόνια πατρικής κακοποίησης που ξεκίνησαν με την κόρη του άνδρα, αλλά και μητέρα του, σήμερα 33 ετών, την οποία φέρεται να νάρκωνε με αντιψυχωσικά φάρμακα και να βίαζε.

Το αγόρι αναγκάστηκε επίσης να παρακολουθεί πορνογραφικές ταινίες με τον πατέρα - παππού του και να κάνει σεξ με τη μητέρα του.

Ο 58χρονος, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση, κατηγορήθηκε για αιμομικτικό βιασμό ανηλίκου, βιασμό με χορήγηση ουσίας στο θύμα εν αγνοία του, αιμομικτικό βιασμό ανηλίκου άνω των δεκαπέντε ετών, διαφθορά ανηλίκου, αιμομικτική σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο και συνήθη βία κατά ανηλίκου.

Και η κόρη, η οποία περιγράφηκε από τους εισαγγελείς ως «θύμα» της κακοποίησης του πατέρα της, κατηγορήθηκε επίσης για συνήθη βία κατά ανηλίκου κάτω των 15 ετών και διαφθορά ανηλίκου κάτω των 15 ετών, αν και δεν έχει συλληφθεί.

Το αγόρι και τα αδέρφια του, δίδυμες αδερφές 8 ετών, έχουν τεθεί σε ανάδοχη φροντίδα και τους επετράπη να παραμείνουν εκτός σχολείου για κάποιο χρονικό διάστημα.

Austria Incest

Ο Josef Fritzl, συνοδεύεται στην τέταρτη ημέρα της δίκης του στο επαρχιακό δικαστήριο του St. Poelten, Αυστρία (2009)

Pool APA//Robert Jaeger

Τον περασμένο Οκτώβριο, η προσπάθεια του Josef Fritzl για ελευθερία απορρίφθηκε από δικαστήριο, αναφέροντας ότι το 90χρονο πια «Τέρας του Άμστετεν», εξακολουθεί να υποφέρει από βίαιες αυταπάτες και είναι πολύ επικίνδυνο για να αποφυλακιστεί.

Ο Φριτζλ, που φυλακίστηκε ισόβια το 2009, κλείδωσε την κόρη του Elisabeth στο κελάρι για 24χρόνια και απέκτησε μαζί της 7 παιδιά με το ένα να πεθαίνει λίγο μετά τη γέννησή του.

Έπεισε επίσης τη σύζυγό του Ρόζμαρι, ότι η κόρη τους ήταν σε αίρεση και της ανέθεσε την ευθύνη της φροντίδας των τριών παιδιών της Ελίζαμπεθ.

