Άρειος Πάγος: Τέσσερις εισηγητές θα εξετάσουν τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, που εξακολουθεί να επηρεάζει οικονομικά χιλιάδες οικογένειες, επανήλθε σήμερα στο προσκήνιο, καθώς η υπόθεση συζητήθηκε εκ νέου ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Οι δανειολήπτες προσδοκούν ότι το ανώτατο δικαστήριο θα ανοίξει τον δρόμο για μια οριστική λύση στο πολυσυζητημένο αυτό πρόβλημα, το οποίο παραμένει άλυτο για περισσότερο από μια δεκαετία.

Στην ακροαματική διαδικασία παρέστη ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου και το ΙΝΚΑ, ενώ υπέρ των δανειοληπτών παρενέβησαν επιπλέον οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, όπως και πληθώρα ενώσεων καταναλωτών.

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, περισσότερα από 100 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το μέγαρο του Αρείου Πάγου, ζητώντας τη διόρθωση του τρόπου αποπληρωμής των δανείων τους και την αποκατάσταση της οικονομικής επιβάρυνσης που υφίστανται λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Κατά τη συζήτηση, η πλευρά των δανειοληπτών ζήτησε να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί τους περί καταχρηστικότητας της ρήτρας που τους υποχρεώνει να καταβάλλουν δόσεις και τόκους με βάση την τρέχουσα ισοτιμία του ελβετικού φράγκου, γεγονός που έχει οδηγήσει –όπως υποστήριξαν– σε εξόφληση ποσών πολλαπλάσιων του αρχικού κεφαλαίου.

«Ζητάμε να κριθεί η υπόθεση από τον φυσικό μας δικαστή και να σταλεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ, ώστε να αποφανθεί σχετικά με την καταχρηστικότητα της ρήτρας ισοτιμίας», τόνισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος των δανειοληπτών. Υπογράμμισε μάλιστα ότι δέκα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη απευθυνθεί στο ΔΕΕ για το ίδιο ζήτημα: «Από την Πολωνία έχουν κατατεθεί δέκα ερωτήματα, ενώ αντίστοιχες παραπομπές έχουν γίνει από την Ουγγαρία, την Κροατία, την Ισπανία και τη Λιθουανία. Η υπόθεση δεν κρίνεται με οικονομικά επιχειρήματα περί κατάρρευσης τραπεζών, αλλά με νομικά κριτήρια για την εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας στο δίκαιο του καταναλωτή. Διαφορετικά, θα στραφούμε κατά του ελληνικού Δημοσίου».

Οι εκπρόσωποι των δανειοληπτών υποστήριξαν ακόμη ότι ο Άρειος Πάγος έχει τη δυνατότητα να προσφέρει οριστική λύση: η αποπληρωμή δανείων και τόκων σε ευρώ, χωρίς την επιβάρυνση της συναλλαγματικής διακύμανσης, θα αποτελούσε –όπως είπαν– «μια δίκαιη και ισορροπημένη λύση και για τις δύο πλευρές».

Από την πλευρά τους, οι τράπεζες αντέτειναν πως δεν τίθεται ζήτημα καταχρηστικότητας ούτε παραβίασης της αρχής της διαφάνειας. Επικαλέστηκαν δε τη σταθερή νομολογία τμημάτων και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που έχει χαρακτηρίσει τον όρο αποπληρωμής με βάση την ισοτιμία ως δηλωτικό και μη ελεγκτέο ως προς την καταχρηστικότητα. Παράλληλα, σημείωσαν πως υπάρχει ήδη σχετική νομολογία του ΔΕΕ επί προδικαστικού ερωτήματος ελληνικού δικαστηρίου, καθιστώντας –κατά την άποψή τους– αχρείαστη την αποστολή νέου ερωτήματος.

Η υπόθεση έχει ανατεθεί σε τέσσερις διαφορετικούς εισηγητές, ενώ η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί μέσα στους επόμενους μήνες.