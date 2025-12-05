Αγρίνιο: Έκαναν bullying σε 13χρονη συμμαθήτριά τους – Συνελήφθησαν 3 μαθήτριες γυμνασίου

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου υπόθεση bullying με θύμα μία 13χρονης μαθήτρια γυμνασίου.

Η μαθήτρια έπεσε θύμα bullying από τρεις συμμαθήτριες της οι οποίες συνελήφθησαν από αστυνομικούς. Το περιστατικό προβληματίζει ιδιαίτερα καθώς η μια ανήλικη έπειτα από παρότρυνση των δυο συγκατηγορούμενών της προκάλεσε σωματικές βλάβες στην 13χρονη.

Σε βάρος των τριών δεκατριάχρονων κοριτσιών σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση της υπόθεσης τις τελευταίες δυο εβδομάδες οι δυο κατηγορούμενες ανήλικες εξύβριζαν συστηματικά μια 13χρονη ενώ το μεσημέρι της Τετάρτης (3/5) η μια ανήλικη συλληφθείς έπειτα από παρότρυνση των δυο ανηλίκων συγκατηγορούμενών της, προκάλεσε σωματικές βλάβες στην 13χρονη παθούσα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Με πληροφορίες από agrinionews.gr

