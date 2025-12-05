Κακοκαιρία Byron: Βούλιαξε στη λάσπη ο Πλάτανος Γυθείου - Στις ταράτσες για να σωθούν οι κάτοικοι

Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η κακοκαιρία Byron που κινείται ανατολικά, κατά το σαρωτικό πέρασμά της, την Πέμπτη από την ανατολική Μάνη και τον Ευρώτα.

Το χωριό Πλάτανος ήταν εκείνο που κυριολεκτικά βυθίστηκε στη λάσπη με τους κατοίκους του να ανεβαίνουν στις στέγες για να γλιτώσουν τη ζωή τους από τα ορμητικά νερά λάσπης.

Η εικόνα σήμερα το πρωί, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ήταν αποκαρδιωτική. Σπίτια, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα βυθισμένα στη λάσπη, δέντρα ξεριζωμένα.

Το ποτάμι πέρασε μέσα από το χωριό και η λάσπη έχει ξεπεράσει το 1,5 μέτρο βυθίζοντας τα πάντα στο πέρασμά της, αναποδογυρίζοντας αυτοκίνητα μέσα στις αυλές. Οι περίπου 90 μόνιμοι κάτοικοι του χωριού έχουν βγει με τις σκούπες και τα φτυάρια, προσπαθώντας να σώσουν ότι σώζεται. Προβλήματα εντοπίζονται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ωστόσο η εθνική οδός είναι ανοιχτή για τα οχήματα.