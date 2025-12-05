Αλεξανδρούπολη: Από διαρροή υγραερίου γεννήτριας ρεύματος ο θάνατος του ζευγαριού

Από διαρροή υγραερίου γεννήτριας ρεύματος που είχαν για ηλεκτροδότηση μέσα στο σπίτι τους το οποίο ανακαίνιζαν, πέθανε το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στην Αλεξανδρούπουλη.

Πρόκειται για έναν 58χρονο με καταγωγή από την Κομοτηνή και την 56χρονη σύζυγό του με καταγωγή από Αλεξανδρούπολη. Το ζευγάρι ζούσε και εργαζόταν για χρόνια στην Γερμανία μαζί με τα παιδιά τους. Μάλιστα, ήταν σε διαδικασία επιστροφής και μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα και στο σπίτι τους στην περιοχή της οδού Άβαντος. Το άτυχο ζευγάρι που έκαναν εργασίες ανακαίνισης στο σπίτι χρησιμοποιούσε τη γεννήτρια υγραερίου για παραγωγή ρεύματος αλλά και ξυλόσομπα για θέρμανση.

Όπως αναφέρει το evros-news.gr, τόσο ο άντρας όσο και η γυναίκα δεν είχαν δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Δευτέρα (1/12). Τα παιδιά τους ανησύχησαν και τους αναζήτησαν προκειμένου να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί. Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων ούτε οι ίδιοι τους είχαν δει τις προηγούμενες ημέρες. Προφανώς λόγω του κρύου το σπίτι ήταν κλειστό και η διαρροή υγραερίου επέφερε τον θάνατο πριν προλάβουν να αντιδράσουν.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το ζευγάρι έφυγε από τη ζωή θα δώσουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ ενημερώθηκαν τα παιδιά τους ώστε να έρθουν από την Γερμανία.

Οι αστυνομικοί που μαζί με τους πυροσβέστες οι οποίοι επίσης κλήθηκαν, τους βρήκαν νεκρούς και αποκλείστηκε εγκληματική ενέργεια.

