Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, όταν ένας άνδρας και μια γυναίκα βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους.

Όπως αναφέρει το e-evros.gr, πρόκειται για 58χρονο και 55χρονη οι οποίο δεν είχαν δώσει σημάδια ζωής από την περασμένη Δευτέρα.

Συγγενείς του ζευγαριού, ανησύχησαν που είχαν τόσες μέρες να επικοινωνήσουν μαζί τους και αποφάσισαν να μεταβούν στο σπίτι.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία αφού παρά τα επίμονα χτυπήματα δεν υπήρξε ανταπόκριση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο άνοιξαν την πόρτα και εντόπισαν το ζευγάρι νεκρό στο κρεβάτι.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο θάνατος προήλθε από αναθυμιάσεις γεννήτριας βενζίνης, ενώ όλα δείχνουν ότι οι δύο άνθρωποι πέθαναν στον ύπνο τους. Την είχαν εντός της οικίας τους για παροχή ρεύματος και βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο όπου εντοπίστηκαν.

Διαβάστε επίσης