Λούτσα: Θλίψη και οδύνη στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη - Στις Παπαδάτες η ταφή του

Σε κλίμα θλίψης και οδύνης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Ψυχικό η εξόδιος ακολουθία του 24χρονου Σωτήρη, του γόνου της οικογένειας της σοκολατοποιίας «Leonidas», που έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του στο σοκαριστικό τροχαίο στη Λούτσα.

Ο 24χρονος έχασε τη ζωή του όταν ένας 29χρονος έπεσε με ιλλιγγιώδη ταχύτητα πάνω στο σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν ο Σωτήρης με μέλη της οικογένειάς του στη λεωφόρο Αρτέμιδος.

Τραγικές φιγούρες η οικογένεια του 24χρονου με τους γονείς και την αδερφή του να καταφθάνουν στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Ψυχικό με δάκρυα στα μάτια. Το κλίμα ήταν βαρύ με όλους όσους έδωσαν το παρόν στην εξόδιο ακολουθία να κρατούν ένα λευκό τριαντάφυλλο στο χέρι για να αποχαιρετήσουν τον αδικοχαμένο νέο που έχασε τη ζωή του με τόσο τραγικό τρόπο.

Πώς συνέβη το τραγικό δυστύχημα

Η οικογένεια προσπαθεί να ξεπεράσει την ξαφνική απώλεια του 24χρονου Σωτήρη αλλά και τις στιγμές που διαδραματίστηκαν μπροστά στα μάτια τους μετά τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου (29/11). Η μητέρα και η αδερφή του ήταν μπροστά στη μοιραία σύγκρουση και είδαν το αυτοκίνητο να πέφτει πάνω στον αγαπημένο τους και να του κόβει άδοξα το νήμα της ζωής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Λεωφόρο Αρτέμιδος στην περιοχή της Λούτσας. Ο αποθανών μαζί με την μητέρα του, την αδερφή του και την κοπέλα του είχαν μόλις επιστρέψει από την νυχτερινή έξοδο για φαγητό. Στάθμευσαν το αυτοκίνητο επί της λεωφόρου με τον 24χρονο να κατεβαίνει να πάρει πράγματα από το πορτ μπαγκάζ όταν το μπλε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος έπεσε πάνω του με μεγάλη ταχύτητα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη με αποτέλεσμα ο 24χρονος Σωτήρης να χάσει τη ζωή του και να τραυματιστεί σοβαρά η 21χρονη σύντροφός του.

Ο 29χρονος που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ κι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης προφυλακίστηκε, ενώ οι συγγενείς του άτυχου αγοριού ακόμα προσπαθούν να βρουν τη δύναμη για να σταθούν στα πόδια τους.

Σημειώνεται ότι η ταφή του 24χρονου Σωτήρη θα γίνει αργότερα σήμερα στο χωριό του πατέρα του στις Παπαδάτες Αιτωλοακαρνανίας.

