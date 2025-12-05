Αυστρία: Τα ντοκουμέντα της φρίκης - Άφησε τη σύντροφό του να πεθάνει στο βουνό

Εικόνες από κάμερα web δείχνουν πώς μια γυναίκα αφέθηκε να πεθάνει στο μεγαλύτερο βουνό της Αυστρίας από τον έμπειρο ορειβάτη φίλο της.

Η 33χρονη ορειβάτης από το Σάλτσμπουργκ πέθανε στο όρος Γκροσγκλόκνερ, υψόμετρο 12.460 ποδιών, τον Ιανουάριο, αφού ξεκίνησε περιήγηση μαζί με τον 36χρονο σύντροφό της.

Όταν βρίσκονταν μόλις 50 μέτρα από την κορυφή, η γυναίκα άρχισε να παλεύει και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, σύμφωνα με το Heute. Ο άνδρας φέρεται να την άφησε μόνη της στο βουνό για 6,5 ώρες για να ζητήσει βοήθεια, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το ακραίο κρύο της στέρησε τη ζωή.

Εικόνες από κάμερα web που κοινοποιήθηκαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν καθαρά τα φώτα έκτακτης ανάγκης των δύο ορειβατών να ανάβουν στις 6 μ.μ. στις 18 Ιανουαρίου. Μόλις έξι ώρες αργότερα, τα φώτα άρχισαν να χαμηλώνουν λόγω χαμηλής μπαταρίας και της εξάντλησης της γυναίκας. Μια φωτογραφία που τραβήχτηκε γύρω στις 2:30 π.μ. δείχνει τον φίλο να προχωρά μόνος του για να κατέβει στην άλλη πλευρά του Γκροσγκλόκνερ, αφήνοντας πίσω τη σύντροφό του στο παγωμένο χιόνι με λίγο εξοπλισμό.

Στις 7:10 π.μ., πλάνα από κάμερα κατέγραψαν ένα ελικόπτερο να πετάει πάνω από το βουνό, αλλά η αποστολή διάσωσης αναγκάστηκε να ματαιωθεί λόγω ισχυρών ανέμων. Λίγο λιγότερο από τρεις ώρες αργότερα, έξι διασώστες ανέβηκαν στο σημείο, αλλά η γυναίκα ήταν νεκρή κατά την άφιξή τους.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας για τον θάνατο της γυναίκας, ο φίλος της, έμπειρος ορειβάτης, κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως τρία χρόνια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας, περίπου στις 2 π.μ. ο κατηγορούμενος άφησε την κοπέλα του απροστάτευτη, εξαντλημένη, υποθερμική και αποπροσανατολισμένη περίπου 50 μέτρα κάτω από την κορυφή. Η γυναίκα πάγωσε μέχρι θανάτου, ενώ ο κατηγορούμενος, που ήταν πολύ έμπειρος σε αλπικές εκδρομές μεγάλου υψομέτρου και είχε σχεδιάσει την εκδρομή, έπρεπε να θεωρηθεί υπεύθυνος ξεναγός.

Η εισαγγελία διαπίστωσε σειρά λαθών από τον 36χρονο. Δεν έλαβε υπόψη του την έλλειψη εμπειρίας της συντρόφου του, ξεκίνησε την εκδρομή δύο ώρες αργότερα από το προγραμματισμένο, δεν έφερε επαρκή εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης και δεν την πήγε σε προστατευμένο σημείο όταν την άφησε για βοήθεια. Ούτε χρησιμοποίησε σάκο bivouac ή κουβέρτες διάσωσης.

Η κοπέλα ανέβηκε στο βουνό με splitboard και μαλακές μπότες χιονιού, εξοπλισμό θεωρούμενο ακατάλληλο για περιήγηση σε μικτό ορεινό έδαφος. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ακραίες, με ανέμους έως 74 χλμ/ώρα και θερμοκρασίες μείον 8 βαθμούς, που συνδυαστικά έφταναν μείον 20 βαθμούς. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος έπρεπε να είχε επιστρέψει νωρίτερα.

Παρά την σοβαρότητα της κατάστασης, δεν έκανε κλήση έκτακτης ανάγκης πριν νυχτώσει. Ο ίδιος και η σύντροφός του είχαν αποκλειστεί περίπου στις 8:50 μ.μ., χωρίς να δώσει κανένα σήμα κινδύνου όταν ένα ελικόπτερο της αστυνομίας πέταξε πάνω στις 10:50 μ.μ. Τελικά επικοινώνησε με αστυνομικό γύρω στις 12:35 π.μ., αλλά δεν συνεργάστηκε περαιτέρω με τις υπηρεσίες διάσωσης, ενώ το τηλέφωνό του ήταν σε αθόρυβη λειτουργία.

Ο δικηγόρος του, Kurt Jelinek, δήλωσε ότι ο πελάτης του λυπάται πολύ για την εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά υποστηρίζει ότι επρόκειτο για τραγικό, μοιραίο ατύχημα. Η δίκη του 36χρονου έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου 2026 στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Ίνσμπρουκ.