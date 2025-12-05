Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκλόνισε η μάχη της με τον καρκίνο παχέος εντέρου - «Είχα τη χειρότερη περίπτωση»

Η Εβελίνα Σκίτσκο, έκανε γνωστή χωρίς ωστόσο πολλές λεπτομέρειες την περιπέτεια με την υγεία της σε μία ανάρτησή της στα μέσα Νοεμβρίου, όπου βρισκόταν στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου.

Σήμερα το μοντέλο μιλώντας το πρωί στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά στο Μega, αποκάλυψε ότι έδωσε μάχη για έναν χρόνο με τον καρκίνο του παχέος εντέρου σε δεύτερο στάδιο.

«Έκανα χειρουργείο, αφαίρεση του όγκου. Η Έλενα ήθελε να ήταν δίπλα μου εκείνη την ημέρα. Το χειρουργείο έγινε στις 4 Απριλίου και είχα διαγνωστεί περίπου πριν από μια εβδομάδα. Ήμουν πολύ τυχερή, είχα μία πολύ καλή ομάδα γιατρών. Είχα καρκίνο στο παχύ έντερο, δεν το περίμεναν για την ηλικία μου».

Αναφερόμενη στα σημάδια της νόσου, είπε πως τα συμπτώματα υπήρχαν, αλλά η ίδια τα αγνόησε: «Είχα έντονα συμπτώματα, τα αγνοούσα πολύ καιρό. Είχα εναλλαγές στην τουαλέτα. Δυσκοιλιότητα, ευκοιλιότητα, είχα πολύ έντονη απώλεια βάρους. Έλεγα ότι ήταν λόγω της γυμναστικής και των ταξιδιών, αλλά δεν ήταν. Ήταν σοβαρά τα συμπτώματα. Όπως επίσης και το ότι είχε κοπεί η περίοδός μου, μου έλεγαν ότι ήταν λόγω των ταξιδιών, αλλά εγώ ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Πήγα σε γαστρεντερολόγο και κάναμε κάποιες αναλύσεις. Κατάλαβα λόγω των εναλλαγών στην τουαλέτα ότι ήταν εντερικό το θέμα. Μέσα από τις αναλύσεις καταλάβαμε ότι χάνω από κάπου αίμα και μου είπε ότι θα ήταν καλό να κάνω κολονοσκόπηση για να αποκλείσουμε κάποια ενδεχόμενα και το βρήκαμε εκεί. Έγινε βιοψία, αλλά θεωρώ ότι οι γιατροί καταλαβαίνουν αν υπάρχει κακοήθεια. Το σώμα μας, μας δίνει σημάδια, το θέμα είναι να το δούμε. Ταλαιπωρήθηκα για έναν χρόνο. Ένα βράδυ είχα πολύ έντονη εναλλαγή και τότε κατάλαβα ότι δεν πρέπει να το αφήσω. Δεν είχα φόβο, συνήθως φοβόμαστε για τους άλλους».



Αποκάλυψε επίσης ότι είχε τη χειρότερη περίτωση καρκίνου, αλλά δεν πρόλαβε να νιώσει φόβο επειδή όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα, σημειώνοντας πως η ψυχολογία έπαιξε βασικό ρόλο. Ωστόσο χρειάστηκε να υποβληθεί σε χημιοθεραπείες για διάστημα 8 μηνών καθώς είχαν επηρεαστεί οι λεμφαδένες της.

«Δεν πρόλαβα να συνειδητοποιήσω τι είχα, όλα έγιναν γρήγορα, ξύπνησα και είχε φύγει. Η ψυχολογία είναι το παν, είχα την καλύτερη ομάδα. Μου είχαν πει ότι είχα τη χειρότερη περίπτωση καρκίνου, αλλά με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Κανείς δεν το περίμενε. Ήμουν τυχερή γιατί στο σημείο που ήταν μπορούσε να αφαιρεθεί. Ήταν σε δεύτερο στάδιο και δεν πρόλαβε να κάνει μετάσταση. Όταν έκανα το χειρουργείο πήραν λίγους λεμφαδένες για να δουν εάν είχε επηρεαστεί. Βρήκαν κάποια μικρά κύτταρα εκεί και έκανα χημειοθεραπεία για οκτώ μήνες. Εκεί το ένιωσα, γιατί υπήρξε μία διάρκεια. Τώρα είναι όλα καλά» κατέληξε.







