Luana Lopes Lara: Πρώην μπαλαρίνα η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος

Ανακατατάξεις έχει πάλι στην κορυφή των νεαρότερων αυτοδημιούργητων δισεκατομμυριούχων η λίστα Forbes, όπου πλέον φιγουράρει η μόλις 29 ετών Βραζιλιάνα Λουάνα Λόπεζ Λάρα.

Η ππρώην μπαλαρίνα έκλεψε χορευτικά τα σκήπτρα από την ασιατικής καταγωγής Lucy Guo της Scale AI, η οποία το πήρε από την Τέιλορ Σουίφτ τον Απρίλιο.

Το Forbes επιβεβαίωσε ότι είναι πλέον η νεότερη γυναίκα στον κόσμο που βγάζει επαληθεύσιμα ένα δισεκατομμύριο μόνη της.

Η ραγδαία άνοδός της έρχεται μετά την εκτόξευση της αγοράς προβλέψεων fintech, της Kalshi, σε μια εντυπωσιακή αποτίμηση 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Λουάνα κατέχει περίπου το 12% των μετοχών της εταιρείας, γεγονός που της δίνει προσωπική καθαρή αξία περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Συνίδρυσε την πλατφόρμα το 2017 με τον συμμαθητή της από το MIT, Ταρέκ Μανσούρ, ο οποίος επίσης έγινε δισεκατομμυριούχος στα 29 του.

Το Kalshi επιτρέπει στους χρήστες να στοιχηματίζουν σε μελλοντικά γεγονότα, όπως εκλογές, εκδηλώσεις διασημοτήτων, ακόμη και αθλητικά γεγονότα.

Ο δρόμος της προς τον πλούτο ωστόσο δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα, περιελάμβανε δύσκολα σχολικά χρόνια, βάναυσες ρυθμιστικές μάχες και νομικό πόλεμο με τις αμερικανικές οικονομικές εποπτικές αρχές.

Μετά από χρόνια αντιδράσεων, η Kalshi κέρδισε την ομοσπονδιακή έγκριση για να λειτουργεί ως καθορισμένη αγορά συμβάσεων και στη συνέχεια κέρδισε μια ιστορική δίκη τον Σεπτέμβριο του 2024 για συναλλαγές που σχετίζονται με τις εκλογές.

Η επιχείρηση εκτινάχθηκε από την αποτίμηση των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούνιο στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο και έφτασε τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τον Δεκέμβριο.

Ο γίγαντας των κρυπτονομισμάτων Paradigm ηγήθηκε του κολοσσιαίου γύρου χρηματοδότησης του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, με τις Sequoia Capital, Andreessen Horowitz και Y Combinator να συνεισφέρουν.

Ο όγκος συναλλαγών έχει οκταπλασιαστεί από τον Ιούλιο, φτάνοντας τα 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια τον Νοέμβριο και ξεπερνώντας τον ανταγωνιστή Polymarket.

Αλλά το ταξίδι της Λουάνα δεν ξεκίνησε στην τεχνολογία - ξεκίνησε σε μια αδίστακτη σχολή μπαλέτου όπου οι συμμαθητές της φέρονται να έκρυβαν γυαλιά στα παπούτσια της.

Οι καθηγητές της στη Σχολή Θεάτρου Μπολσόι της Βραζιλίας κρατούσαν αναμμένα τσιγάρα κάτω από τον μηρό της για να ελέγξουν για πόση ώρα μπορούσε να κρατήσει το πόδι της σηκωμένο.

Λέει ότι το λύκειο ήταν «τα πιο έντονα χρόνια της ζωής της».

Η ακαδημαϊκή της ζωή ήταν εξίσου έντονη, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στην Ολυμπιάδα Αστρονομίας της Βραζιλίας και το χάλκινο μετάλλιο στην Ολυμπιάδα Μαθηματικών της Σάντα Καταρίνα.

Μετά την αποφοίτησή της τον Δεκέμβριο, πέρασε εννέα μήνες κάνοντας εμφανίσεις ως επαγγελματίας μπαλαρίνα στην Αυστρία.

Στη συνέχεια κρέμασε τις πουέντ της και μετακόμισε στις ΗΠΑ στα 17 της για να σπουδάσει πληροφορική στο MIT.

Que história incrível em apenas 7 anos !

Uma bailarina brasileira se tornou a bilionária mais jovem do planeta, e não, não foi por herdar nada.

A catarinense Luana Lopes Lara, de 29 anos, largou o Ballet Bolshoi e foi estudar "computer science" no MIT nos EUA, e … boom, com um…

Το ταξίδι στην κορυφή

Τα καλοκαίρια εργαζόταν στις εταιρείες Bridgewater Associates του Ray Dalio, Citadel του Ken Griffin και Five Rings Capital.

Η ιδέα για την Kalshi ήρθε ενώ περπατούσαν προς το σπίτι από τα διαμερίσματά τους για πρακτική άσκηση στην Οικονομική Περιοχή της Νέας Υόρκης το 2018.

Η Λουάνα περιγράφει: «Είδαμε ότι οι περισσότερες συναλλαγές συμβαίνουν όταν οι άνθρωποι έχουν κάποια άποψη για το μέλλον και στη συνέχεια προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να την θέσουν στις αγορές».

Η έγκριση δεν ήταν εύκολη, καθώς πάνω από 40 δικηγορικά γραφεία αρνήθηκαν να ασχοληθούν με την ιδέα επειδή οι ιδρυτές ήταν «πολύ νέοι».

Μόνο ένας δικηγόρος είπε ναι, ο πρώην εμπιστευτικός της CFTC, Τζεφ Μπάντμαν, ο οποίος τους καθοδήγησε μέσα στον λαβύρινθο των ομοσπονδιακών κανονισμών.

Η Kalshi κέρδισε τελικά την έγκριση το 2020, ενώ η αντίπαλος Polymarket, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων για λειτουργία μη εγγεγραμμένων αγορών.

Στα τέλη του 2023, η Λουάνα ηγήθηκε της αγωγής κατά της CFTC, αφότου μπλόκαρε τις προεκλογικές αγορές της Κalshi με το σκεπτικό ότι έμοιαζαν με τυχερά παιχνίδια.

Οι επενδυτές την παρακάλεσαν να μην το κάνει, αλλά εκείνη προχώρησε ούτως ή άλλως.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο δικαστής αποφάνθηκε υπέρ της Kalshi, καθιστώντας την πλατφόρμα την πρώτη νόμιμη αγορά πρόβλεψης εκλογών στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από 100 χρόνια.

Οι χρήστες του Kalshi πόνταραν περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια στις εκλογές του 2024 και προέβλεψαν σωστά τη νίκη του Προέδρου Τραμπ.

Έκτοτε, ο όγκος συναλλαγών της Kalshi έχει αυξηθεί κατά 1000%, ξεπερνώντας πλέον το 1 δισεκατομμύριο δολάρια την εβδομάδα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ εντάχθηκε στο συμβουλευτικό συμβούλιο τον Ιανουάριο, αφού εντάχθηκε στην Polymarket τον Σεπτέμβριο.

Η Kalshi έχει πλέον επεκταθεί στα κρυπτονομίσματα, λανσάροντας αγορές στο Solana τον Δεκέμβριο.

Παρά τις νομικές συγκρούσεις που προκαλούν οι αγορές αθλημάτων με τις πολιτείες των ΗΠΑ, οι επενδυτές παραμένουν εξαιρετικά αισιόδοξοι για το μέλλον τους.