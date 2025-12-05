Άγιος Νικόλαος: Σύλληψη μαθητή με ναρκωτικά έξω από σχολείο - Έκρυβε σε γκαράζ πάνω από 25.000 ευρώ

Χειροπέδες σε έναν ανήλικο μαθητή πέρασαν το πρωί της Πέμπτης (4/12) αστυνομικοί στον Άγιο Νικόλαο, έπειτα από έλεγχο που οδήγησε στον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών.

Για την υπόθεση, συνελήφθη επιπλέον η 52χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ ο 52χρονος πατέρας του δεν έχει ακόμα εντοπιστεί και αναζητείται. Σε βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία.

Ο μαθητής εντοπίστηκε από αστυνομικούς να έχει στην κατοχή του την ώρα που έμπαινε σε σχολείο με 23 γραμμάρια κάνναβης, 555 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε επιπλέον έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας και σε χώρο στάθμευσης που χρησιμοποιούσε ως κρυψώνα, όπου κατασχέθηκαν:

1.988,9 γραμμάρια κάνναβης

2,1 γραμμάρια κοκαΐνης

27.710 ευρώ από πιθανή παράνομη δραστηριότητα

Ζυγαριά ακριβείας

Ένα μαχαίρι

Τα κατασχεθέντα υλικά μεταφέρθηκαν ως πειστήρια, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αγίου Νικολάου.

