Άγιος Νικόλαος: Σύλληψη μαθητή με ναρκωτικά έξω από σχολείο - Έκρυβε σε γκαράζ πάνω από 25.000 ευρώ
Μαζί του κατηγορούνται οι γονείς του, με τη μητέρα να συλλαμβάνεται και τον πατέρα να αναζητείται από την αστυνομία
Χειροπέδες σε έναν ανήλικο μαθητή πέρασαν το πρωί της Πέμπτης (4/12) αστυνομικοί στον Άγιο Νικόλαο, έπειτα από έλεγχο που οδήγησε στον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών.
Για την υπόθεση, συνελήφθη επιπλέον η 52χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ ο 52χρονος πατέρας του δεν έχει ακόμα εντοπιστεί και αναζητείται. Σε βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία.
Ο μαθητής εντοπίστηκε από αστυνομικούς να έχει στην κατοχή του την ώρα που έμπαινε σε σχολείο με 23 γραμμάρια κάνναβης, 555 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.
Σε επιπλέον έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας και σε χώρο στάθμευσης που χρησιμοποιούσε ως κρυψώνα, όπου κατασχέθηκαν:
- 1.988,9 γραμμάρια κάνναβης
- 2,1 γραμμάρια κοκαΐνης
- 27.710 ευρώ από πιθανή παράνομη δραστηριότητα
- Ζυγαριά ακριβείας
- Ένα μαχαίρι
Τα κατασχεθέντα υλικά μεταφέρθηκαν ως πειστήρια, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αγίου Νικολάου.