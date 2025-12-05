Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκμετάλλευσης ανηλίκων - Τους εξανάγκαζαν να πωλούν λαθραία καπνικά προϊόντα

Χειροπέδες σε έξι μέλη του κυκλώματος

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκμετάλλευσης ανηλίκων - Τους εξανάγκαζαν να πωλούν λαθραία καπνικά προϊόντα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων, με σκοπό τον εξαναγκασμό τους την παράνομη πώληση καπνικών προϊόντων.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε από το πρωί της Τρίτης, 3 Δεκεμβρίου έως το μεσημέρι της Τετάρτης, 4 Δεκεμβρίου, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, κατά την οποία συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης, ενώ από τις έρευνες σε 9 καταστήματα ψιλικών, συνελήφθησαν πέντε 5 ακόμη άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων με σκοπό την τέλεση εγκληματικών πράξεων, πλαστογραφία, κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, παραβίαση περιορισμών διαμονής, καθώς και για παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, η επιχείρηση υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της INTERPOL, η οποία παρείχε στοχευμένη ανακριτική και επιχειρησιακή υποστήριξη, προσφέροντας άμεση πρόσβαση στις διεθνείς βάσεις δεδομένων της και διευκολύνοντας τους διασυνοριακούς ελέγχους υπόπτων και θυμάτων, ενώ παράλληλα υποστηρίχτηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των Η.Π.Α (H.S.I).

Περαιτέρω, παρασχέθηκε προστασία και αρωγή σε 11 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 4 ανήλικοι, θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Εξανάγκαζαν τους ανήλικους να πωλούν λαθραία καπνικά προϊόντα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία για εκμετάλλευση ανήλικου αλλοδαπού, η οποία υποβλήθηκε από Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Ακολούθως, από την ανάλυση του συνόλου των προανακριτικών στοιχείων που συνέλλεξαν τα στελέχη του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων καταδείχθηκε η ύπαρξη, τουλάχιστον από το 2020, οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης, επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή δράση στην εμπορία ανθρώπων με σκοπό την τέλεση εγκληματικών πράξεων, ενώ παράλληλα ανέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της.

Ειδικότερα, τα δύο αρχηγικά μέλη (42χρονος και 39χρονος) είχαν αναθέσει σε μη ταυτοποιημένους μέχρι στιγμής στρατολόγους, τον εντοπισμό ανήλικων αλλοδαπών, των οποίων την ευάλωτη κατάσταση εκμεταλλεύονταν, υποσχόμενοι εργασία με καλή αμοιβή στην Αθήνα.

kikloma1.jpg

Αφού τους έπειθαν, αναλάμβαναν το κόστος της παράνομης μεταφοράς των ανηλίκων στην Ελλάδα και τους ενημέρωναν ότι το χρέος τους θα εξοφλούνταν μέσω της εργασίας τους σε καταστήματα ψιλικών, που εκμεταλλευόταν η εγκληματική οργάνωση.

Τα καταστήματα αυτά ήταν διασκορπισμένα σε διάφορες περιοχές της Αττικής και χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων. Για να καλύπτουν τις παράνομες δραστηριότητές τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, χρησιμοποιούσαν άλλους ομοεθνείς τους ως «μπροστινούς» ιδιοκτήτες, ενώ οι παράνομες εισπράξεις από τις πωλήσεις καπνικών προϊόντων παραδίδονταν στα ηγετικά μέλη της οργάνωσης.

kikloma2.jpg

Οι ανήλικοι, έχοντας δημιουργήσει χρέος για την παράνομη μεταφορά τους στην Ελλάδα, εργάζονταν υπό εξαναγκασμό, σε καθεστώς πλήρους περιορισμού με το μεγαλύτερο μέρος των αμοιβών τους να παρακρατείται από την εγκληματική οργάνωση. Μάλιστα, εργάζονταν καθημερινά για πολλές ώρες και χωρίς ρεπό ενώ σε περίπτωση ανυπακοής ασκούταν σε βάρος τους σωματική βία, από τουλάχιστον δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε κάποιες περιπτώσεις, η οργάνωση στρατολογούσε και ενήλικες που ομοίως βρίσκονταν σε ευάλωτη κατάσταση, όπως άστεγους, και τους υποχρέωνε σε παρόμοια εκμετάλλευση. Παράλληλα, στα καταστήματα απασχολούνταν και ενήλικοι, που είχαν στρατολογηθεί όσο ήταν ανήλικοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την τελευταία πενταετία, τουλάχιστον 15 ανήλικοι είχαν οδηγηθεί σε δομές φιλοξενίας, μετά από αυτόφωρη διαδικασία, ωστόσο κάποιοι απ' αυτούς εξαναγκάζονταν από την εγκληματική οργάνωση να διαφύγουν και αφού παραλαμβάνονταν από μέλος της οργάνωσης, οδηγούνταν εκ νέου στους χώρους εκμετάλλευσης.

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 9 καταστήματα ψιλικών σε Αθήνα, Ίλιον και Περιστέρι, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες λαθραίων καπνικών προϊόντων, χωρίς την απαιτούμενη ταινία Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Όπως διαπιστώθηκε, υπεύθυνοι σε 2 από τα καταστήματα ήταν ανήλικοι, οι οποίοι διασώθηκαν και τους παρασχέθηκε προστασία και αρωγή.

kikloma.jpg

Περαιτέρω, σε 3 καταστήματα διαπιστώθηκε η ύπαρξη ειδικά διανοιγμένων οπών στις μεσοτοιχίες, που επέτρεπαν την κρυφή μεταφορά λαθραίων προϊόντων στους πάγκους. Σε κάποιους παρακείμενους χώρους, όπως κενά καταστήματα και διαμερίσματα, βρέθηκαν αποθηκευμένα λαθραία καπνικά προϊόντα, ενώ σε δύο από αυτούς εντοπίστηκαν άτομα να προμηθεύουν τα καταστήματα μέσω αυτών των οπών.

kikloma3.jpg

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 8.260 πακέτα τσιγάρων (165.200 τσιγάρα),
  • 473 συσκευασίες καπνού (23.650 γραμμάρια),
  • πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (κινητά τηλέφωνα, κάμερες και καταγραφικά),
  • πλήθος εγγράφων σχετικών με τις μισθώσεις ακινήτων, ονόματα «αχυρανθρώπων» και ιδιόχειρες σημειώσεις αναφορικά με τη λειτουργία των καταστημάτων ψιλικών και διάφορα ονόματα αλλοδαπών,
  • 2 δίκυκλα,
  • ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο,
  • παραστατικά μεταφοράς χρημάτων, με 130 έγγραφα να καταδεικνύουν την αποστολή 145.000 ευρώ σε χώρα του εξωτερικού, μέσω μεταφορών τύπου «smurfing», για να αποφευχθεί η ανίχνευση ύποπτης δραστηριότητας από τις Αρχές και
  • πλήθος νομιμοποιητικών εγγράφων τρίτων προσώπων (πλαστά και γνήσια).

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

