Φρίκη στην Αργολίδα: Οικογένεια Ρομά απήγαγε ανήλικη για να την βιάσει 19χρονος

Μια σοκαριστική υπόθεση απαγωγής ενός ανήλικου κοριτσιού, από μια ολόκληρη οικογένεια, οδήγησε την Αστυνομία σε 5 συλλήψεις.

Το περιστατικό έγινε στα Σταθέικα Αργολίδας, όταν μια οικογένεια Ρομά και συγκεκριμένα ο 41χρονος πατέρας, η 36χρονη σύζυγος του, οι δύο γιοι τους (18 και 19 ετών), αλλά και η σύντροφος του ενός (15 ετών), πήγαν στο Άργος και με χρήση σωματικής βίας προχώρησαν στην αρπαγή της 16χρονης ομόφυλης τους.

Οι δράστες, έβαλαν την 16χρονη σε αυτοκίνητο και την οδήγησαν στο σπίτι τους, όπου οι δυο γυναίκες την έγδυσαν, μαζί με τον 18χρονο την κράτησαν ακίνητη και ο 19χρονος προχώρησε στον βιασμό της.

Αμέσως μετά, όπως προκύπτει από την καταγγελία, άφησαν την 16χρονη μόνη της στο δωμάτιο και αυτή βρήκε ευκαιρία να διαφύγει και να ειδοποιήσει την οικογένεια της. Όλοι μαζί πήγαν στο ΤΔΕΕ Άργους - Μυκηνών, όπου έγινε καταγγελία και οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συνολικά 5 συλλήψεις.

Για το περιστατικό παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να πιστοποιηθεί ο βιασμός της ανήλικης και να μπει το έγγραφο στον φάκελο δικογραφίας.

Πηγή: argolikeseidhseis