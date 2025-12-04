Θεσσαλονίκη: Νεαροί απήγαγαν 48χρονο και τον χτύπησαν για να τον ληστέψουν

Οι Αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη ερευνούν μια σοβαρή υπόθεση ληστείας και ξυλοδαρμού που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή σε βάρος ενός 48χρονου άνδρα από συμμορία νεαρών.

Όπως αναφέρει το thestival, το θύμα, ενώ βρισκόταν με το αυτοκίνητό του στην περιοχή του Παύλου Μελά, δέχτηκε επίθεση και υπέστη σοβαρά τραύματα, με τις Αρχές να αναζητούν τους δράστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 8 το βράδυ όταν ο 48χρονος περίμενε με το αυτοκίνητό του στη συμβολή της οδού Λαγκαδά να ανάψει το φανάρι. Ξαφνικά, δύο οχήματα τον περικύκλωσαν και δύο νεαροί εισήλθαν βίαια στο όχημά του.

Ο ένας εκ των δραστών τον απείλησε με μαχαίρι στον λαιμό, υποχρεώνοντάς τον να ακολουθήσει το μπροστινό αυτοκίνητο. Η διαδρομή συνεχίστηκε από την αερογέφυρα της Σταυρούπολης προς το αλσύλλιο των Μετεώρων στην Πολίχνη, όπου τον περίμεναν επιπλέον δέκα νεαροί.

Οι δράστες, κρατώντας μαχαίρια, λήστεψαν τον άνδρα, αφαιρώντας το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο κατέστρεψαν, καθώς και τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Όταν εκείνος αντιστάθηκε, τον ξυλοκόπησαν άγρια, προκαλώντας του εκδορές, κάταγμα στη μύτη, στο ιγμόρειο, στο σαγόνι και τέσσερα σπασμένα πλευρά. Το θύμα λιποθύμησε από τους πολλαπλούς τραυματισμούς και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύτηκε μέχρι την Τρίτη.

Η σύντροφος του48χρονου περιγράφει τον σοκ και τον πόνο που βίωσε το θύμα, ενώ σημειώνει πως το τσαντάκι του άνδρα βρέθηκε πεταμένο στο δασάκι την επόμενη ημέρα. Οι Αρχές έχουν ενημερώσει ότι η επίθεση φαίνεται να σχετίζεται με μια συμμορία νεαρών που δρα συστηματικά στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για αυστηρότερη αστυνόμευση.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ το θύμα αναρρώνει στο σπίτι του και αντιμετωπίζει την πρόκληση της αποκατάστασης μετά από αυτήν τη βίαιη επίθεση.