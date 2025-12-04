Ίλιον: Σεσημασμένος για παρενοχλήσεις ο 89χρονος που προσέφερε χρήματα σε 16χρονη για συνεύρεση

Πέρα από κάθε φαντασία είναι η υπόθεση της σεξουαλικής παρενόχλησης 89χρονου σε 16χρονη στο Ίλιον καθώς ο θρασύτατος ηλικιωμένος ήταν... σεσημασμένος για παρόμοιες υποθέσεις!

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 16:30 το απόγευμα, ο 89χρονος πλησίασε την ανήλικη που βρισκόταν μόνη της σε παγκάκι στη διασταύρωση των οδών Ποσειδώνος και Κάστορος.

Αρχικά, την φίλησε στο μάγουλο και στη συνέχεια προχώρησε σε ακατάλληλη σωματική επαφή, αγγίζοντας τον μηρό της κοπέλας.

Το περιστατικό κλιμακώθηκε όταν ο δράστης της πρότεινε να έχουν ερωτική επαφή έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η 16χρονη, σε κατάσταση πανικού, απομακρύνθηκε γρήγορα και αναζήτησε βοήθεια από φίλο της που βρισκόταν κοντά. Ο νεαρός, χωρίς καθυστέρηση, επικοινώνησε με την Άμεση Δράση.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και συνέλαβαν τον 89χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Ιλίου.

Σε βάρος του ηλικιωμένου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.