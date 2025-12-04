Συνελήφθη 89χρονος στο Ίλιον - Θώπευσε ανήλικη σε παιδική χαρά

Ένα σοβαρό περιστατικό προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου σημειώθηκε την Τετάρτη το απόγευμα σε παιδική χαρά στο Ίλιον, όπου ένας 89χρονος άνδρας συνελήφθη άμεσα από τις αρχές.

Η καταγγελία αφορά σε ακατάλληλη συμπεριφορά του ηλικιωμένου απέναντι σε μια 16χρονη κοπέλα, γεγονός που κινητοποίησε την άμεση επέμβαση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 16:30 το απόγευμα, ο 89χρονος πλησίασε την ανήλικη που βρισκόταν μόνη της σε παγκάκι στη διασταύρωση των οδών Ποσειδώνος και Κάστορος.

Αρχικά, την φίλησε στο μάγουλο και στη συνέχεια προχώρησε σε ακατάλληλη σωματική επαφή, αγγίζοντας τον μηρό της κοπέλας.

Το περιστατικό κλιμακώθηκε όταν ο δράστης της πρότεινε να έχουν ερωτική επαφή έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η 16χρονη, σε κατάσταση πανικού, απομακρύνθηκε γρήγορα και αναζήτησε βοήθεια από φίλο της που βρισκόταν κοντά. Ο νεαρός, χωρίς καθυστέρηση, επικοινώνησε με την Άμεση Δράση.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και συνέλαβαν τον 89χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Ιλίου.

Σε βάρος του ηλικιωμένου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.