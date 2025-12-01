Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

Η κατασκευή μεγάλων σιδηροδρομικών υποδομών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Κίνας τις τελευταίες δεκαετίες, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών μεταφορών και την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ οικονομικά σημαντικών περιοχών.

Ένα από τα εγκεκριμένα έργα είναι ένα υποθαλάσσιο τούνελ που θα εξυπηρετεί υψηλής ταχύτητας τρένα, διασχίζοντας τον πορθμό Μποχάι και συνδέοντας δύο κρίσιμες περιοχές της χώρας.

Σύνδεση Λιαοντόνγκ – Σαντόνγκ

Το έργο, γνωστό ως Τούνελ Ποθμού Μποχάι, στοχεύει στη δημιουργία άμεσης σύνδεσης μεταξύ των χερσονήσων Λιαοντόνγκ και Σαντόνγκ, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ των πόλεων Ντάλιαν και Γιάνταϊ.

Επί του παρόντος, η διαδρομή με αυτοκίνητο διαρκεί πάνω από έξι ώρες, καθώς απαιτείται η παράκαμψη της ακτογραμμής. Με το νέο τούνελ, το ταξίδι αναμένεται να διαρκεί περίπου σαράντα λεπτά.

Η νέα σιδηροδρομική γραμμή θα έχει συνολικό μήκος περίπου 123 χιλιομέτρων, εκ των οποίων πάνω από 120 θα είναι υποθαλάσσια. Η επένδυση ξεπερνά τα 220 δισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 27 δισεκατομμύρια ευρώ), καθιστώντας το έργο εξαιρετικά σύνθετο και μεγάλης κλίμακας.

Το τούνελ θα αποτελείται από τρεις ξεχωριστούς σωλήνες: δύο για την κυκλοφορία υψηλής ταχύτητας και έναν κεντρικό για εργασίες συντήρησης και εκκένωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τεχνικές προκλήσεις

Η περιοχή όπου θα κατασκευαστεί το τούνελ χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμική δραστηριότητα, γεγονός που απαιτεί αυξημένα τεχνικά μέτρα ασφαλείας. Το έργο περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα αερισμού, στεγανοποίησης και μηχανισμούς ασφαλείας ειδικά σχεδιασμένους για υποθαλάσσια τούνελ. Τ

ο βάθος και το μήκος της διαδρομής θέτουν πρόσθετες μηχανικές προκλήσεις που απαιτούν λεπτομερή σχεδιασμό.

Η κινεζική κυβέρνηση εντάσσει το υποθαλάσσιο τούνελ σε εθνική στρατηγική ανάπτυξης σιδηροδρόμων και logistics.

Η νέα σύνδεση θα διευκολύνει τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων σε μια περιοχή με έντονη οικονομική και εμπορική δραστηριότητα, βελτιώνοντας τις εσωτερικές ροές και ενισχύοντας τα εξαγωγικά κανάλια προς γειτονικές χώρες, όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία.

Οικονομικές προβλέψεις και στάδιο του έργου

Οι αρχές εκτιμούν ότι η υποδομή μπορεί να αποφέρει ετήσια έσοδα περίπου 20 δισεκατομμυρίων γιουάν από τη μεταφορά επιβατών και φορτίων.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία εγκαινίων, το έργο έχει ολοκληρώσει τη φάση σχεδιασμού και έχει εγκριθεί επισήμως ως εθνική προτεραιότητα, ανοίγοντας το δρόμο για τα επόμενα στάδια ανάπτυξης.