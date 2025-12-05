Πολάκης: «Γιατί δεν πήγα στην παρουσίαση του βιβλίου του Τσίπρα»

Ο πρώην υπουργός Υγείας επικαλέστηκε... υψοφοβία, πετώντας τα «καρφιά» του για τον εξώστη του «Παλλάς»

Δημήτρης Δρίζος

Ο Παύλος Πολάκης και ο Αλέξης Τσίπρας

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παύλος Πολάκης απέφυγε να παραστεί στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας δηκτικά ότι έχει υψοφοβία.

Σε συνέντευξή του στο Open, ο πρώην υπουργός εξέφρασε έντονη κριτική προς τον πρώην πρωθυπουργό και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας τις πολιτικές και προσωπικές διαφωνίες που εξακολουθούν να διχάζουν το κόμμα.

Αναφερόμενος στην εικόνα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στριμωγμένων στον εξώστη του θεάτρου Παλλάς, ο Πολάκης σχολίασε πως «στον καθένα κάνουν ό,τι επιτρέπει να του κάνουν». Επανέλαβε την κριτική του για την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από το κόμμα, τονίζοντας πως «αυτός που έφυγε θα κριθεί», όπως και όλα τα κόμματα της Αριστεράς για την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τη «διεφθαρμένη συμμορία που κυβερνά».

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας και βουλευτής Χανίων άφησε αιχμές για τις αναφορές του Τσίπρα κατά πρώην συνεργατών του στο βιβλίο, χαρακτηρίζοντας «ανέντιμο» το να «δίνεις τους συνεργάτες σου στην πυρά για να προφυλαχθείς εσύ». Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη μικρή αναφορά στο έργο της κυβέρνησης στον τομέα της Υγείας μεταξύ 2015-2019.

Ο Πολάκης τόνισε ότι ο Τσίπρας αποφεύγει να υπερασπιστεί δύο σημαντικές μάχες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ: τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες και την αντιπαράθεση με τη διαπλοκή στην υγεία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το σκάνδαλο Novartis. «Όταν παλεύεις, πρέπει να φτάνεις τη μάχη μέχρι το τέλος», σημείωσε.

Επιπλέον, ο πρώην υπουργός επισήμανε την απουσία εξήγησης στο βιβλίο για την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ από το32% το2019 στο17% το 2023. Ερμήνευσε αυτή τη μείωση ως αποτέλεσμα της «εξομάλυνσης του λόγου» και της προσπάθειας συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ.

Ο Πολάκης δεν απέφυγε να επιμείνει στα σημεία κριτικής που του αποδίδει ο Τσίπρας, όπως η ανάρτησή του για το «βαθύ κράτος» και η στάση του σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Υπενθύμισε ότι με την αναφορά του στο βαθύ κράτος υπερασπίστηκε τον Νίκο Παππά στον αγώνα του με τους καναλάρχες, τονίζοντας ότι «πρέπει να ξεδοντιάσουμε τον μηχανισμό του παρακράτους Μητσοτάκη για να κυβερνήσουμε.»

Όσον αφορά τον κορονοϊό, επισήμανε την υψηλή θνησιμότητα στην Ελλάδα και εκτίμησε ότι αν είχαν ενταχθεί νωρίτερα ορισμένα φάρμακα στα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως συνέβη στη Σουηδία και τη Γερμανία, θα είχαμε 20.000 λιγότερους θανάτους.

Ο Παύλος Πολάκης τόνισε την αφοσίωσή του στον ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας «εγώ θα μείνω ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι άνθρωπος να κάνει παρακάλια». Εκτίμησε ότι το κόμμα έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα που θα αποτελέσει τη βάση για μια ευρύτερη προοδευτική συνεργασία, ικανή να ανατρέψει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με συγκεκριμένες προτάσεις όπως η επιστροφή της ΑΑΔΕ, της Εθνικής Τράπεζας, της ΔΕΗ και των διυλιστηρίων στον δημόσιο έλεγχο.

Τέλος, αποκάλυψε ότι οι υπουργοί Χατζηδάκης και Τσιάρας ανέβαλαν συνάντηση με αγρότες της Κρήτης, λόγω της συμμετοχής βουλευτών και του περιφερειάρχη, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των αγροτικών συλλόγων. Μετέφερε μάλιστα μία παροιμία για τον Χατζηδάκη, χαρακτηρίζοντάς τον «σαν την αίγα, όπου πατήσει δεν φυτρώνει κλαδί».

