ΗΠΑ: Πίθηκος προκάλεσε ζημιές σε κατάστημα με κιθάρες - Εντοπίστηκε μετά από ώρες

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο πίθηκος που προκάλεσε αναστάτωση και υλικές ζημιές σε κατάστημα μουσικών οργάνων στο Τενεσί, αφού περιφερόταν ελεύθερος για ώρες στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (4/1) στο Morristown, όταν οι ιδιοκτήτες καταστήματος μουσικών οργάνων κάλεσαν την αστυνομία λίγο μετά τις 8 το πρωί, αναφέροντας ζημιές στον χώρο. Από το υλικό των καμερών ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι υπεύθυνος ήταν ένας καπουτσίνος πίθηκος (Cinnamon Capuchin), είδος που κατάγεται από την Κεντρική και Νότια Αμερική.

Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία δείχνουν τον πίθηκο να σκαρφαλώνει σε βάσεις με κιθάρες και να περιεργάζεται βιτρίνα με πετάλια εφέ, ανάμεσα σε μουσικά όργανα, όπως ηλεκτρικές κιθάρες.

Οι αστυνομικές Αρχές ζήτησαν τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό του ζώου, το οποίο εντοπίστηκε έπειτα από πολύωρη αναζήτηση, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές το πώς ακριβώς παγιδεύτηκε ο πίθηκος, ωστόσο αστυνομικοί φαίνεται να τον μετέφεραν με ειδικό κλουβί σε κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο πίθηκος φέρεται να είχε κλαπεί από φάρμα στην Αλαμπάμα και στη συνέχεια να πουλήθηκε σε γυναίκα στο Τενεσί, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί πώς κατάφερε να διαφύγει.