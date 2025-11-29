«Τρεις του Δεκέμβρη στο Παλλάς»: Πώς ο Τσίπρας θα μετατρέψει μια παρουσίαση βιβλίου σε γεγονός

Η ανακοίνωση του πάνελ που θα πλαισιώσει τον Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση του βιβλίου του στις 3 Δεκεμβρίου στο θέατρο Παλλάς, ολοκληρώνει την αναμονή και τις διάφορες θεωρίες που είχαν αναπτυχθεί για το ποιοι θα παραβρεθούν τελικά ως ομιλητές. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσαν οι εκδόσεις Gutenberg, οι ομιλητές θα είναι: καθ. Σύγχρονης Ιστορίας Ιωάννα Λαλιώτου, ο καθ. Ιστορίας Αντώνης Λιάκος, η συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα Ευγενία Φωτονιάτα, και ο πρώην αν. υπ. Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης.

Η σύνθεση του πάνελ λοιπόν, η οποία σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει «χτυπητά» ονόματα, φαίνεται πως θα λειτουργήσει απλώς ως πλαισίωση για το κεντρικό γεγονός της βραδιάς που θα είναι η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού.

Μετατρέποντας την παρουσίαση σε πολιτικό γεγονός

«Κλεδί» στο εγχείρημα να μετατραπεί σε πολιτικό γεγονός η παρουσίαση της «Ιθάκης», είναι η φαινομενικά «διαδικαστική» απόφαση να μην αποσταλούν προσκλήσεις ή να δοθεί συγκεκριμένος αριθμός εισιτηρίων στην εκδήλωση. Αυτή η κίνηση έχει διπλό κέρδος ως προς τον στόχο:

1. Η... ανοιχτή στο κοινό εκδήλωση και η ένδειξη «είσοδος ελεύθερη», είναι το «σήμα» του Αλέξη Τσίπρα να σπεύσουν μαζικά στο Παλλάς, και μάλιστα, όχι μόνο αν βρίσκονται στην Αθήνα, αλλά ακόμη και από την περιφέρεια. Φυσικά γνωρίζει ότι η χωρητικότητα του θεάτρου είναι πεπερασμένη και ότι η πλειοψηφία όσων έρθουν δε θα καταφέρουν να μπουν στον χώρο. Αυτός όμως είναι και ο στόχος: Εκατοντάδες πολίτες να γεμίσουν τον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου, δίνοντας έτσι το σήμα ότι η κοινωνία βρίσκεται στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού «γενικά» και όχι μόνο ως προς τη συγγραφική του ιδιότητα.

2. Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι δε θα δοθούν προσκλήσεις ούτε σε πολιτικά πρόσωπα είναι από μόνο του ένα μήνυμα. Όσα πολιτικά πρόσωπα προσέλθουν τελικά, σε συμβολικό επίπεδο θα το έχουν κάνει εθελοντικά και όχι ως «υποχρέωση» επειδή έλαβαν κάποια πρόσκληση από τον πρώην πρωθυπουργό. Συνεπώς η παρουσία τους (ή η απουσία τους) θα αποτελεί από μόνη της πολιτική «δήλωση ενδιαφέροντος».

Παράλληλα, μετά το απαραίτητο «παρουσιολόγιο» όλο το ενδιαφέρον θα στραφεί στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, η οποία θα είναι και το «κύριο γεύμα» της βραδιάς, καθώς η συζήτηση του πάνελ μάλλον θα είναι αρκετά πιο «διεκπεραιωτική».

Ο Αλέξης Τσίπρας, στο βίντεο όπου ειρωνεύτηκε όσους τον επέκριναν για όσα έγραψε στο βιβλίο του για τους ίδιους, επί της ουσίας «υποσχέθηκε» ότι κατά την ομιλία του θα δώσει σκληρές απαντήσεις. Προς τούτο άλλωστε κατατείνουν και οι ελάχιστες πληροφορίες που φτάνουν στα δημοσιογραφικά γραφεία.

Όμως δεν αναμένεται να μείνει σε αυτά. Ο πρώην πρωθυπουργός θέλει η εκδήλωση στο Παλλάς να θεωρηθεί ως η απαρχή του νέου πολιτικού του εγχειρήματος. Χωρίς να ανακοινώνει ρητά λοιπόν τον σχηματισμό νέου πολιτικού φορέα, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα θα έχει στοιχεία ιδρυτικής διακήρυξης έτσι ώστε στο μέλλον, η συγκεκριμένη στιγμή να χαρακτηρίζεται ως η ιστορική αφετηρία του νέου εγχειρήματος που ετοιμάζει.

Άλλωστε, όπως έχει γραφεί και στο παρελθόν, η εκδήλωση στο Παλλάς αποτελεί το βασικό πολιτικό βαρόμετρο για τον πρώην πρωθυπουργό ως προς την αποδοχή που έχει στους πολίτες, ως συμπληρωματικό κριτήριο στα δημοσκοπικά στοιχεία που έχει ήδη στη διάθεσή του. Έτσι λοιπόν, το σήμα που δίνει στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του ο Αλέξης Τσίπρας, θα είναι και αυτό που θα αναπτυχθεί περισσότερο και το οποίο θα δώσει το έναυσμα για κάθε πιθανή ερμηνεία των όσων πει ο πρώην πρωθυπουργός.

Διαβάστε επίσης