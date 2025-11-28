To κλίμα έφερε «κοντά» ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ - Οι στοχεύσεις και το «φάντασμα» του Τσίπρα

Αυτό που δεν κατόρθωσε για την Κεντροαριστερά ούτε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε και η τραγωδία των Τεμπών, φαίνεται τελικά ότι το καταφέρνει η συζήτηση που άνοιξε με ένταση το απόγευμα της Τετάρτης, για την κλιματική κρίση.

Η αρχή έγινε με την εκδήλωση του ΚΟΣΜΟΣ, στην οποία μίλησαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, της ΝΕΑΡ Αλέξης Χαρίτσης, αλλά και μέσω μαγνητοσκοπημένου βίντεο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μάλιστα χαιρετισμό απηύθυνε και ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια παρουσία πολιτικών αρχηγών με σύμπνοια για ένα θέμα ύψιστης σημασίας.

Η εκδήλωση, πέραν των συμπερασμάτων για την κλιματική κρίση, έφερε πολλαπλά πολιτικά μηνύματα, σε μια χρονική συγκυρία ραγδαίων εξελίξεων στον χώρο της Κεντροαριστεράς, λόγω και της αναμενόμενης πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, η εκδήλωση απέδειξε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν τη δυνατότητα διαλόγου και σύνθεσης, είτε η παρουσία τους γίνεται με διάθεση ανάληψης πρωτοβουλίας, είτε επειδή οι ηγεσίες πιέζονται προς την κατεύθυνση του διαλόγου με τις όμορες δυνάμεις λόγω της πολιτικής συγκυρίας.

Είναι ενδεικτικό ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για την ανάγκη κοινού ψηφοδελτίου, κάτι το οποίο απευθύνει ως πρόταση εδώ και πολλούς μήνες προς όλο τον χώρο της κεντροαριστεράς, χωρίς μάλιστα να αποκλείει και το μελλοντικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ

Φαίνεται πάντως, ότι πράγματι η κινητικότητα μεταξύ των κομμάτων δεν περιορίστηκε στον χώρο και τον χρόνο της εκδήλωσης στο Σεράφειο, αλλά οι διεργασίες συνεχίστηκαν και χθες. Έτσι, χθες το βράδυ ανακοινώθηκε ότι ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ απέστειλαν κοινό αίτημα για τη σύγκλιση κοινής συνεδρίασης των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής για να συζητηθεί ο απολογισμός της συνόδου COP30 για το κλίμα, που έγινε στη Βραζιλία τις προηγούμενες εβδομάδες.

Στο αίτημα αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Την ώρα που η παγκόσμια αβεβαιότητα μεγεθύνεται, χρειάζονται ξεκάθαρες τοποθετήσεις, αλλά και δράσεις για την κλιματική πολιτική. Δεδομένης της κρισιμότητας του θέματος, η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί καλούνται να ενημερώνουν τη Βουλή και τους Βουλευτές για το σοβαρό αυτό θέμα, κυρίως να τεθεί επί τάπητος ο απολογισμός της COP30.».

Οι τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες ζητούν στη συνεδρίαση να παραστούν εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ – ΕΝΠΕ), ώστε η ενημέρωση να είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

Η πρόταση για την ανάληψη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας προήλθε από τον Σωκράτη Φάμελλο κατά την ομιλία του στο Σεράφειο και το γεγονός ότι έγινε δεκτή και υλοποιήθηκε μέσα σε μία ημέρα δείχνει ότι για πρώτη φορά υπάρχει μια κοινή διάθεση συνεννόησης και διαλόγου, η οποία εξέλιπε κατά το προηγούμενο διάστημα.

Οι στοχεύσεις και το «φάντασμα» του Τσίπρα

Οι βασικές εκτιμήσεις που απορρέουν από στελέχη των παραπάνω κομμάτων βέβαια δεν συγκλίνουν προς το συμπέρασμα ότι αυτή η κίνηση είναι το προοίμιο μιας ευρύτερης συνεργασίας, ωστόσο εκτιμούν ότι ενδεχομένως να «σπάει τον πάγο» για την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών εντός και εκτός Βουλής σε επιμέρους σημαντικά ζητήματα, όπως στην περίπτωση αυτή, το περιβάλλον.

Πολιτικά, η κινητικότητα αυτή δε φαίνεται να είναι εντελώς άσχετη και από τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, που αναμένεται να πυκνώσουν και να κορυφωθούν το επόμενο διάστημα μετά την παρουσίαση του βιβλίου. Τα τρία κόμματα, φαίνεται να επιχειρούν, όσο αναμένουν τις κινήσεις Τσίπρα να θεμελιώσουν τις θέσεις τους στον ευρύτερο χώρο. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ και στελεχών της ΝΕΑΡ από αυτή τη θεμελίωση είναι να μπορέσουν να διαπραγματευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα έχοντας κάποια πολιτική βαρύτητα. Από την άλλη, για το ΠΑΣΟΚ που δε συζητά την κοινή κάθοδο με κανέναν άλλον χώρο, πόσο μάλλον με τον Αλέξη Τσίπρα, η συμμετοχή σε αυτές τις πρωτοβουλίες ουσιαστικά το τοποθετεί και το ισχυροποιεί σε έναν πολιτικό χώρο τον οποίο θα ήθελε να διεμβολίσει ο πρώην πρωθυπουργός με τον νέο του φορέα.

Έτσι λοιπόν, αν και οι στοχεύσεις είναι διαφορετικές, η πολιτική συγκυρία (δημιουργία κόμματος Τσίπρα, κατακερματισμός στην κεντροαριστερά, χαμηλά δημοσκοπικά ευρήματα για όλα τα κόμματα του χώρου) φαίνεται να οδηγεί τα κόμματα της κεντροαριστεράς, αν όχι σε συνεργασία, τότε σίγουρα σε μια φάση πιο αυξημένης συνεννόησης, διαλόγου και κοινής δράσης.

Άλλωστε, στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ χθες στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να προσαχθεί βιαίως για να καταθέσει ο φερόμενος ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός με το προσωνύμιο «Φραπές».