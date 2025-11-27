Τρεις αρχηγοί της Κεντροαριστεράς σε εκδήλωση για το κλίμα - Η είδηση που «έβγαλε» ο Δούκας

Ο Χάρης Δούκας διαφοροποιήθηκε από την κεντρική γραμμή του ΠΑΣΟΚ για τις εξορύξεις

Αντώνης Ρηγόπουλος

Νίκος Ανδρουλάκης, Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης ήταν οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί που με τον έναν τρόπο ή τον άλλο βρέθηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Πέτρος Κόκκαλης και το κόμμα ΚΟΣΜΟΣ στο Σεράφειο το βράδυ της Τετάρτης.

Μπορεί η εκδήλωση να «σαμποταρίστηκε» κάπως από την ξαφνική απεργία στα ΜΜΜ, γεγονός που μείωσε τον κόσμο που μπόρεσε να παραβρεθεί και καθυστέρησε την έναρξή της κατά μία ώρα, ωστόσο όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν μετά την ολοκλήρωσή της ότι ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς κατόρθωσε για πρώτη φορά να συγκεντρώσει την παρουσία τριών κοινοβουλευτικών κομμάτων σε επίπεδο ηγεσίας ώστε να συζητήσουν ένα σημαντικό θέμα.

Βέβαια, η «παρουσία» του Νίκου Ανδρουλάκη μέσω μαγνητοσκοπημένου βίντεο σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, καθώς πολλοί εκτιμούν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε να στείλει το βίντεο έτσι ώστε να μην αποκλειστεί πλήρως από τις συζητήσεις και τις ζυμώσεις που εξελίσσονται στην Κεντροαριστερά, υπό τη σκιά μάλιστα της δυναμικής επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα. Με την κίνησή του λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να στείλει το μήνυμα ότι επιμένει πλήρως στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, αλλά ταυτόχρονα ότι δεν αδιαφορεί για τις όποιες συζητήσεις υπάρχουν στον ευρύτερο χώρο. Παράλληλα όμως, επιχειρεί να στείλει ένα μήνυμα και προς τον Αλέξη Τσίπρα, ότι ο χώρος της Κεντροαριστεράς είναι υπαρκτός και μέσα στις διεργασίες του δραστηριοποιείται ενεργά και το ΠΑΣΟΚ, κλείνοντας έτσι τον «ελεύθερο χώρο» στον οποίο ενδεχομένως να κοιτούσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕΑΡ, η κοινή παρουσία Φάμελλου και Χαρίτση, ερμηνεύεται από πολλούς ως μια ακόμη προσπάθεια να υπάρξει σύγκλιση του ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΕΑΡ, παρά τα εσωκομματικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ΝΕΑΡ σε σχέση με τις κομματικές συνεργασίες. Μάλιστα, υπήρξε και δημόσια συζήτηση μεταξύ Φάμελλου και Χαρίτση, οι οποίοι κινούνται προς την κατάθεση κοινού αιτήματος στη Βουλή για ειδική συνεδρίαση ώστε να συζητηθούν τα αποτελέσματα της COP30 για το κλίμα.

Φυσικά, ιδιαίτερη σημασία είχε και το γεγονός ότι η εκδήλωση έγινε σε εμβληματικό χώρο του δήμου Αθηναίων, το Σεράφειο, με τον δήμαρχο Χάρη Δούκα να απευθύνει χαιρετισμό, στον οποίο για μία ακόμη φορά, αυτή τη φορά μάλιστα με ιδιαίτερα σχετικό ακροατήριο, στον οποίο επεσήμανε ότι «οι προοδευτικές δυνάμεις στην κοινωνία, στην πολιτική και στο Κοινοβούλιο, έχουν ιστορική ευθύνη να ηγηθούν, και να ενώσουν την κοινωνία, να στηρίξουμε τους αδύναμους, να προστατεύσουμε το περιβάλλον για να ανανεώσουμε τη δημοκρατία».

Αντίστοιχη αναφορά έκανε και ο Σωκράτης Φάμελλος, λέγοντας συγκεκριμένα ότι «από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εδώ και έναν χρόνο, με μεγάλη συνέπεια, υποστηρίζουμε όλα τα πεδία διαλόγου, κοινής έκφρασης και δράσης των προοδευτικών δυνάμεων, χωρίς κομματικό εγωισμό, χωρίς υστεροβουλία ή ιδιοτέλεια, αλλά με έναν μοναδικό σημαντικό πολιτικό στόχο και όρο: Μια προοδευτική κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, που, το λέω εξαρχής, είναι η απάντηση και για τα μεγάλα ζητήματα που συζητάμε σήμερα».

Διαφοροποίηση Δούκα από ΠΑΣΟΚ για τις εξορύξεις

Ωστόσο, πέραν των πολιτικών συμβολισμών, την είδηση την «έβγαλε» ο Χάρης Δούκας κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, αφού τάχθηκε απέναντι στην κεντρική γραμμή του ΠΑΣΟΚ για τις εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Αιγαίο και το Ιόνιο.

Όπως είπε ο κ. Δούκας, «οι εξορύξεις υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες αποτελούν τεκμηριωμένα μία από τις σοβαρότερες απειλές για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και για την ελληνική τάφρο, ενός σημαντικότατου θαλάσσιου οικοσυστήματος στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Μετά από τόσα χρόνια δεν έχουμε ακόμα βεβαιωμένα αποθέματα και δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το όφελος για τη χώρα μας και τους πολίτες. Και, πάντως, καμία σχέση με τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια που ακούγονταν», συμπλήρωσε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Η στάση αυτή, ενδέχεται να προκαλέσει νέο γύρο τριγμών στη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία έχει τηρήσει πολύ σαφή γραμμή υπέρ των εξορύξεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και προσπαθεί μάλιστα να κατοχυρώσει στη συνείδηση των πολιτών ότι αυτή η εξέλιξη, αν και υλοποιήθηκε από τη ΝΔ, φέρει τη «σφραγίδα» του ΠΑΣΟΚ από την περίοδο 2010-2014 και των σχετικών πρωτοβουλιών «πράσινων» στελεχών όπως ο Γιάννης Μανιάτης.

Πάντως, θα είχε ενδιαφέρον αν ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν παρόν και δεν είχε στείλει τη δήλωσή του μέσω βίντεο, αν θα έδινε κάποια απάντηση στον δήμαρχο της Αθήνας και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

